ÇAYKUR, yaş çay alım kampanyasına başladı

Ekonomi

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR), havaların ısınması ve yaş çayın belli hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından başladığı alımlara devam ediyor.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2024 yılı yaş çay alım kampanyası 4 Mayıs Cumartesi günü başladı. Kurum, bugüne kadar 14 bin ton yaş çay aldı.

Yaş çay alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde bir araya gelen ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut da çay hasat etti.

İlk kez çay toplayan teknik direktör Palut'a, genel müdür Alim hasadın nasıl yapılacağını anlattı.

Palut, hasadın ardından yaptığı açıklamada, üretici ve sanayicilere hayırlı bir sezon diledi.

Yaklaşık 8 aydır Rize'de bulunduğunu belirten Palut, "Çayın bölge için ne demek olduğunun farkındayız. İnşallah bereketli bir yıl olur." dedi.

Palut, Türk çayının kalitesine işaret ederek, "Son derece doğal, üzerine kar yağan dünyadaki tek çay. Katkısız, içimi keyifli çay. Rize'de çay içmeye alışınca başka yerlerde çay içmek aynı keyfi vermiyor. Son derece kaliteli ve içimi güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Çay toplamayı ilk kez deneyimlediğini aktaran Palut, "Yeşillikler arasında bahçede olmak çok keyifli ve insanın stresini alan bir durum. Her iş stresli ve bizim işimiz de öyle. Dışarıdan gördüğüm, çay toplama bana daha zor ve karmaşık geliyordu ama bahçeye girdiğimiz zaman yapılabilir ve pratik. Güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

"Avrupa yolunda eskisi kadar olmasa da iddiamız var"

İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'de kalan son üç haftaya da değinerek, şunları söyledi:

"Avrupa yolunda eskisi kadar olmasa da iddiamız var. Futbol her sonuca gebe bir oyun. İyi performansların sergilendiği bir sezonu, iyi oyunlarla ve sonuçlarla tamamlamaya çalışacağız. Aynı ciddiyetle maçlara çıkıp güzel sonuçlar almaya çalışacağız. Her zaman Çaykur Rizespor'da kalıp kalmayacağım yönünde soru geliyor. Pozitif duygular içerisindeyim. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rizespor'un gelecek senesi adına planlamaları yapmaya başladık. Görüşmelerin ayrıntıları var. Şu anda ben ve ekibim, yönetim kurulu, şehir ve camiayı görüyorum, buna pozitif bakıyor. Pozitif duygularla görüşmeleri sürdürüyoruz."

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim ise Palut'a yaş çay sezonu programına katılarak hasat yaptığı için teşekkür ederek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.