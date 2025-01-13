ÇBİ, Rize'de Arama Çalışmalarını Artıracak - Son Dakika
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Ekonomi

ÇBİ, Rize'de Arama Çalışmalarını Artıracak

ÇBİ, Rize\'de Arama Çalışmalarını Artıracak

Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü, Rize'de arama faaliyetlerini artıracaklarını açıkladı.

13.01.2025 18:09
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Çayeli Bakır İşletmeleri Genel Müdürü Murat Güreşçi, "Önümüzdeki 5 sene için bir planımız var. Ruhsat sahamızda ve ruhsat sahamızın dışında Rize ili içerisinde daha çok arama yapmaya karar verdik" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde faaliyet sürdüren Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ) yetkilileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Rize'deki basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan ÇBİ Genel Müdürü Murat Güreşçi, 2024 yılında iş sağlığı ve güvenliği noktasında rekorlar kırdıklarını ifade ederek, "Çayeli Bakır, iş sağlığı, güvenliği konusunda öncü bir firma ve biz iş sağlığı konusunda rekorlar kırdık, 2024 yılında ödüller aldık. 'Düşün Projemiz' Çayeli Bakır iş sağlığı güvenliği konusunda yine öncü bir projedir. Bu projede amaç çalışanlarımızı düşünmeye sevk etmek, yaptıkları işlerin risklerini düşünüp, bu risklere yönelik önlemler almalarına teşvik etmek. Ama içeriğinde şu var; biz çalışanlarımızı iş sağlığı güvenliği konusunda toplantılar düzenleyerek dinliyoruz ve iş sağlığı konusunda öneri getirmelerine teşvik ediyoruz. Gelen önerileri aksiyonlara çeviriyoruz ve bu aksiyonları yerine getiriyoruz, yerine getirdikten sonra geri bildirim veriyoruz. Bu sayede iş sağlığı istatistiklerimizde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Şu anda projeye başlamamızın üstünden 87 hafta geçti. Her hafta bu toplantılardan 20 tane yapıyoruz. ve bu toplantılardan çalışanlarımızla toplam bin 750 tane yaptık. ve iş sağlığı güvenliği konusunda binden fazla öneri geldi. Bu önerileri dinleyip hayata geçirdikten sonra da iş sağlığı güvenliği konusunda iyileşmeler sağladık. Bu Düşün Projemizle 2 tane itibarlı ödül aldık. Bir tanesini Türkiye Madenciler Derneği'nden aldık. Yılın iş sağlığı güvenliği kültür dönüşümü projesi seçildik. Ben ödülü Enerji Bakanımız Sayın Alpaslan Bayraktar'ın elinden aldım. Bir de sektör dışından kültürel dönüşüm konusunda fark oluşturan şirket ödülü aldık. 16 firma ile yarıştık. Bu 16 firma arasından Rize'nin Çayeli ilçesinin Madenli beldesindeki bir maden birinci seçildi. Bu konuda da gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki 5 sene için bir planımız var"

Geçtiğimiz yıl 90 bin ton ham cevher ürettiklerini kaydeden Güreşçi, "Geçen sene 90 bin ton ham cevher ürettik. Bunları tesisimizde işleyip, 62 bin ton konsantre ürettik ve sattık. Bunlardan da 14 bin ton bakır ve çinko metali elde ettik. Yeteri kadar cevherimiz olmadığı için tesisimizde haftanın 3 günü duruyoruz. Önümüzdeki 5 sene için bir planımız var. Ruhsat sahamızda ve ruhsat sahamızın dışında Rize ili içerisinde daha çok arama yapmaya karar verdik. Geçen sene arama çalışmalarına başladık. Bu sene inşallah ruhsat sahamızın içinde sondajlara tekrar başlayacağız. Rize ili içerisinde çalışmalar yapmak istiyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ÇBİ, Rize'de Arama Çalışmalarını Artıracak - Son Dakika

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