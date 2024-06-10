Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte güçlü satış performansı sergiledi

Ekonomi

Ceconomy AG, 2023-24 mali yılına ait ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarktSaturn'ün bağlı olduğu Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde iyileşme trendi sergilerken, Türkiye'de ilk yarıda güçlü satış performansı gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Mali yılın ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 6,5 artırarak 5,3 milyar avroya yükselten Ceconomy Grup, ilk çeyreğe kıyasla tüm bölgelerde trendde iyileşme kaydederek, hem fiziksel mağaza hem de çevrim içi iş kollarında büyüme elde etti.

İlk yarıda 12,3 milyar avroluk satış

Şirket, yılın ilk yarısında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artırarak, 12,3 milyar avroya yükseltti.

Grup, ikinci çeyrekte 11 ülkeden 8'inde pazar payı artışı kaydederek güçlü ivmesini sürdürdü. Özellikle Türkiye, İspanya, Benelüks ülkeleri ( Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Avusturya'da satış büyümesi elde edildi.

En büyük tek pazar olan Almanya'da, satışlarda görülen hafif düşüş, daha yüksek ürün marjı ve sıkı maliyet disiplini ile telafi edildi.

İkinci çeyrekte, Ceconomy ve MediaMarktSaturn'ün çevrim içi iş kolu tüm bölgelerde büyüyerek yüzde 8,8'lik artışla 1,2 milyar avro satış rakamına ulaştı.

Polonya ve İsviçre'de yeni internet mağazalarının başarılı bir şekilde faaliyete geçmesi olumlu etki yarattı. Yılın ilk yarısında Grup, yüzde 24,9'luk bir çevrim içi pay elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceconomy AG Üst Yöneticisi (CEO) Karsten Wildberger, geçen yıl sonunda sergiledikleri performansın sonrasında ikinci çeyrekte ivmelerini daha da artırdıklarını belirtti.

Satışlarını kayda değer ölçüde artırmayı başardıklarını aktaran Wildberger, şunları kaydetti:

"Neredeyse tüm ülkelerde hem çevrim içi hem de çevrim dışında pazar payımızı yükselttik. Karlılığımızı da önemli ölçüde artırdık. Tüm bunlar dönüşüm stratejimizi istikrarlı bir şekilde uyguladığımızı gözler önüne seriyor. Stratejik büyüme alanlarımız olan 'Hizmetler ve Çözümler, Pazaryeri ve Perakende Medya' alanlarında önemli büyüme kaydettik. Bu başarıları, müşteriyi merkezine alan gelecek dönüşümümüzün tutarlı bir şekilde uygulanmasına borçluyuz."

Ceconomy ve MediaMarktSaturn CFO'su Kai-Ulrich Deissner de ikinci çeyrekte hem ana faaliyet alanlarında hem de büyüme alanlarında satışlarda ve FVÖK'te artan bir ivme kaydettiklerini belirterek, "Aynı zamanda, güçlü likidite pozisyonumuz da finansal istikrarımızı pekiştiriyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla iyileşen maliyet oranından da görülebileceği üzere, yeniden yapılandırma tedbirleri sonuç veriyor. Sermaye piyasasına sunduğumuz orta vadeli hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.