Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte güçlü satış performansı sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte güçlü satış performansı sergiledi

Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte güçlü satış performansı sergiledi

Ceconomy AG, 2023-24 mali yılına ait ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı. Şirketin bağlı olduğu Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte tüm bölgelerde iyileşme trendi göstererek Türkiye'de güçlü satış performansı elde etti. Satışlarını yüzde 6,5 artıran grup, hem fiziksel mağaza hem de çevrim içi iş kollarında büyüme kaydetti. İlk yarıda ise satışlarını yüzde 4,8 artırarak 12,3 milyar avroya yükseltti. Ceconomy AG CEO'su Karsten Wildberger, dönüşüm stratejilerini istikrarlı bir şekilde uyguladıklarını belirtirken, CFO Kai-Ulrich Deissner ise finansal istikrarlarını pekiştirdiklerini ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı.

10.06.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceconomy AG, 2023-24 mali yılına ait ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarktSaturn'ün bağlı olduğu Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde iyileşme trendi sergilerken, Türkiye'de ilk yarıda güçlü satış performansı gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Mali yılın ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 6,5 artırarak 5,3 milyar avroya yükselten Ceconomy Grup, ilk çeyreğe kıyasla tüm bölgelerde trendde iyileşme kaydederek, hem fiziksel mağaza hem de çevrim içi iş kollarında büyüme elde etti.

İlk yarıda 12,3 milyar avroluk satış

Şirket, yılın ilk yarısında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artırarak, 12,3 milyar avroya yükseltti.

Grup, ikinci çeyrekte 11 ülkeden 8'inde pazar payı artışı kaydederek güçlü ivmesini sürdürdü. Özellikle Türkiye, İspanya, Benelüks ülkeleri ( Belçika, Hollanda ve Lüksemburg) ve Avusturya'da satış büyümesi elde edildi.

En büyük tek pazar olan Almanya'da, satışlarda görülen hafif düşüş, daha yüksek ürün marjı ve sıkı maliyet disiplini ile telafi edildi.

İkinci çeyrekte, Ceconomy ve MediaMarktSaturn'ün çevrim içi iş kolu tüm bölgelerde büyüyerek yüzde 8,8'lik artışla 1,2 milyar avro satış rakamına ulaştı.

Polonya ve İsviçre'de yeni internet mağazalarının başarılı bir şekilde faaliyete geçmesi olumlu etki yarattı. Yılın ilk yarısında Grup, yüzde 24,9'luk bir çevrim içi pay elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceconomy AG Üst Yöneticisi (CEO) Karsten Wildberger, geçen yıl sonunda sergiledikleri performansın sonrasında ikinci çeyrekte ivmelerini daha da artırdıklarını belirtti.

Satışlarını kayda değer ölçüde artırmayı başardıklarını aktaran Wildberger, şunları kaydetti:

"Neredeyse tüm ülkelerde hem çevrim içi hem de çevrim dışında pazar payımızı yükselttik. Karlılığımızı da önemli ölçüde artırdık. Tüm bunlar dönüşüm stratejimizi istikrarlı bir şekilde uyguladığımızı gözler önüne seriyor. Stratejik büyüme alanlarımız olan 'Hizmetler ve Çözümler, Pazaryeri ve Perakende Medya' alanlarında önemli büyüme kaydettik. Bu başarıları, müşteriyi merkezine alan gelecek dönüşümümüzün tutarlı bir şekilde uygulanmasına borçluyuz."

Ceconomy ve MediaMarktSaturn CFO'su Kai-Ulrich Deissner de ikinci çeyrekte hem ana faaliyet alanlarında hem de büyüme alanlarında satışlarda ve FVÖK'te artan bir ivme kaydettiklerini belirterek, "Aynı zamanda, güçlü likidite pozisyonumuz da finansal istikrarımızı pekiştiriyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla iyileşen maliyet oranından da görülebileceği üzere, yeniden yapılandırma tedbirleri sonuç veriyor. Sermaye piyasasına sunduğumuz orta vadeli hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte güçlü satış performansı sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:48:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ceconomy Grup, ikinci çeyrekte güçlü satış performansı sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement