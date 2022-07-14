Çekbul ile aranan ürün kısa sürede bulunuyor - Son Dakika
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Çekbul ile aranan ürün kısa sürede bulunuyor

14.07.2022 11:01
Çekbul ile aranan ürün kısa sürede bulunuyor

2022 yılında yaklaşık 280 bin kişinin en az bir kez kullandığı Hepsiburada Çekbul, fotoğrafı çekilen bir ürünü 2 saniye içinde bularak dakikalarca aramaya son veriyor.

2022 yılında yaklaşık 280 bin kişinin en az bir kez kullandığı Hepsiburada Çekbul, fotoğrafı çekilen bir ürünü 2 saniye içinde bularak dakikalarca aramaya son veriyor.

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret markalarından Hepsiburada, inovasyona dayalı hizmetleriyle hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. E-ticaret platformu, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ve giderek daha da yaygın kullanılmaya başlayan uygulamalarından birisi de 'Hepsiburada Çekbul'. Günde ortalama 7 bin kişinin kullandığı 'Hepsiburada Çekbul' uygulaması sayesinde, herhangi bir yerde görülüp beğenilen bir ürünün markasını ve modelini hatırlamaya ya da çeşitli internet sitelerinin sayfalarında ürünü dakikalarca aramaya gerek kalmıyor.

18 milyon görsel taranıyor, aranan ürün 2 saniyede ekrana geliyor

Yapay zeka tabanlı Çekbul uygulaması, toplamda yaklaşık 18 milyon görsel işleyerek, aranan ürünü saniyeler içinde buluyor ve kullananlara çok büyük bir zaman kazandırıyor. Ağırlıklı olarak saat 18.00 civarı kullanılan ve 2022'nin ilk altı ayında en çok Giyim/Ayakkabı kategorisine ait ürünlerin aratıldığı 'Çekbul', kısa sürede online alışverişin en gözde uygulamaları arasına girdi.

Yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamanın içine dahil olan bu özelliği kullanmak için beğenilen ürünün fotoğrafını çekmek ve uygulamanın 'Çekbul' sekmesine kolayca aktarmak yeterli. Uygulamanın arka planında çalışan yapay zeka teknolojisi, ürünü 1-2 saniyede e-ticaret platformunun ürün listesinden bulup ekrana getiriyor. Tüm alışveriş işlemi, saniyeler içinde kolayca tamamlanıyor. Müşteri odaklı felsefesi çerçevesinde inovasyon yatırımlarını sürdüren e-ticaret platformu, Çekbul uygulamasının yanı sıra sesli arama ve barkod ile arama gibi özelliklerle de, müşterilerine hem bütçe hem de zaman tasarrufu sağlıyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hepsiburada, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çekbul ile aranan ürün kısa sürede bulunuyor - Son Dakika

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