Celestyal Discovery, Hürmüz Boğazı'nı Geçen İlk Yolcu Gemisi
Celestyal Discovery, Hürmüz Boğazı'nı Geçen İlk Yolcu Gemisi

17.04.2026 20:08
Malta bayraklı kruvaziyer Celestyal Discovery, 47 gün Dubai'de kaldıktan sonra Hürmüz Boğazı'nı geçti.

Malta bayraklı Celestyal Discovery kruvaziyer gemisi 47 gün boyunca Dubai'de limanda kaldıktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçen ilk yolcu gemisi oldu.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlaması sonrası mart ayı başında Dubai'de limana yanaşan Celestyal Discovery, 47 gün boyunca burada kaldı.

Söz konusu yolcu gemisi bugün limandan ayrıldı ve Türkiye saatiyle 17.30'da Hürmüz Boğazı'nı geçti. Umman'ın Muskat kentine doğru ilerleyen Malta bayraklı gemi, savaşın başından beri Hürmüz Boğazı'nı geçen ilk yolcu gemisi oldu.

Yolcusuz seyrettiği tahmin edilen geminin 18 Nisan'da varış noktasına ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Ekonomi, Dubai, Malta, Son Dakika

