Çeltik Üreticileri Karşılaştıkları Zorlukları Değerlendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Çeltik Üreticileri Karşılaştıkları Zorlukları Değerlendirdi

Çeltik Üreticileri Karşılaştıkları Zorlukları Değerlendirdi

Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner, çeltik üreticilerinin karşılaştığı zorlukları değerlendirerek, mevcut fiyatlandırma politikasının çiftçilerin sürdürülebilir üretim yapmalarına engel olduğunu söyledi.

08.08.2024 19:54
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Bafra Ziraat Odası Başkanı Tosuner, çeltik üreticilerinin karşılaştığı zorlukları değerlendirerek, mevcut fiyatlandırma politikasının çiftçilerin sürdürülebilir üretim yapmalarına engel olduğunu söyledi.

Başkan Tosuner, çeltiğin kilogram maliyetinin 24.60 lira olduğunu ancak çiftçilerin kar elde edebilmesi için alım fiyatlarının en az 33 lira olması gerektiğini ifade etti. "Çiftçi bu emeğinin karşılığını almalı" diyen Tosuner, aksi takdirde çiftçilerin üretime devam edemeyeceğini ve tarımsal faaliyetlerin zarar göreceğini belirtti. Çiftçilerin yıl boyunca büyük emek ve özveri gösterdiğini kaydeden Tosuner, mevcut fiyatlandırma politikalarının çiftçileri zor durumda bıraktığını açıkladı.

İthalat ve Bafra pirincinin önemi

Çeltiğin hasada kadar büyük bir titizlikle yetiştirildiğini ve bu süreçte çiftçilerin çeşitli zorluklarla mücadele ettiğini anlatan Tosuner, "İthalatın önünün açılmaması gerekiyor. Bafra'nın pirinci, ithal pirinçlerden kat kat üstün. Yerli üretimin teşvik edilmesi önemlidir. Bafra pirinci kalite ve lezzet bakımından dünya standartlarının üzerindedir. Yerel üreticilerin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Milletvekillerine çağrı

Başkan Tosuner, hükümet yetkilileri ve milletvekillerine seslenerek çeltik fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Tosuner, "Fındık fiyatlarına yapılan zam gibi çeltik fiyatlarına da benzer bir artış yapılmasını talep ediyorum. Bu sayede üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi sağlanacak. Çiftçilerin ekonomik olarak güçlü olması halinde tarımsal üretim artacak ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

Çiftçinin beklentileri

Üreticilerin desteklenmesi ve fiyat politikasının çiftçiler lehine düzenlenmesi gerektiğini belirten Tosuner, "Çiftçimizin emeği boşa gitmemeli. Üretimimizi artırmak ve sürdürülebilir kılmak için gereken adımlar atılmalı" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çeltik Üreticileri Karşılaştıkları Zorlukları Değerlendirdi - Son Dakika

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