Cemal Delibaş Mersin\'e Atandı

Karadeniz Ereğli Vergi Dairesi Müdürü Cemal Delibaş, yapılan atamayla Mersin İl Vergi Dairesi Müdürü olarak görevlendirildi.

Bir süredir Karadeniz Ereğli'de Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan Cemal Delibaş'ın yeni görev yeri belli oldu. Delibaş, yayımlanan atama kararı kapsamında Mersin İl Vergi Dairesi Müdürü olarak atandı. Cemal Delibaş'ın Mersin'deki yeni görevine başlamasının ardından Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü için yapılacak yeni görevlendirmenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.