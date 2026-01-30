17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB büyümeye devam ediyor

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 2 bin kişiye istihdam sağlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde, 30 milyon dolarlık yatırım daha hayata geçiriliyor.

Çankır'nın ilçesinde bulunan Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yapılan yatırımlarla devam ediyor. 17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB, yeni yatırımlar almaya devam ediyor. OSB'de sanayi tipi robotlar ile fiber lazer kesim makineleri üretimine yönelik kurulacak fabrika için ilk etapta 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek ve bu kapsamda 100 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Yatırıma ilişkin sözleşme, firma sahibi Yang Baojing ile Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı arasında Çerkeş Belediyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı. İkinci etap yatırım kapsamında OSB'de 25 bin metrekarelik ilave alan tahsisi yapılırken, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte OSB'ye yapılacak toplam yatırım tutarının 30 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

"Ülkemizin savunma sanayi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak"

Türk savunma sanayi için ihtiyaç duyulan ve talep edilen fiber kesim CNC makineleri ile sanayi tipi robotların üretiminin yapılacağını söyleyen Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Çerkeş Organize Sanayimiz, hızla gelişen bir bölgemiz. Organize Sanayi Bölgemizde 1'inci ve 2'nci etaplarımızın projeleri bitti ve sanayicilerimize tahsislerini yaptık. 31 tane parselimizden 27 parselimizi sanayicilerimize verdik. Büyük bir kısmı üretime geçti. Birkaç tane yapım ve proje aşamasında da sanayicilerimiz mevcut. 4 parselimizi de sanayicilere vermeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra 3'üncü etabımızda kamulaşma çalışmalarımız hemen hemen tamamladık. Bu alanda da yaklaşık 2 bin 180 dönüm arazimiz için tahsisleri yapıyoruz. Sanayi bölgemizde şu an 2 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyoruz. 3'üncü etapta bittiğinde hedefimiz, istihdamı 5 bin kişiye çıkartmak. Çerkeş'te, gençlerimize iş, ailelerine aş, esnafımıza kazanç ve ilçemizi büyütmeye devam ediyoruz. Sanayi bölgemiz büyürken yeni yatırımcılarımız da geliyor. Bu yatırımcılarımızdan en ilgi çeken ise lazer kesim makineleri üretecek fabrika. Buranın inşaatı yaklaşık 200 milyon TL'ye mal oldu. Kendilerine 25 dönüm bir arazi tahsis ettik. O arazide yaklaşık 250 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirilecek. Böylece toplam inşaat yatırımı 450 milyon TL'ye ulaşacak. Üretime geçilmesiyle birlikte 30 milyon dolarlık ilave yatırımla, ilçede Türk Savunma Sanayi için ihtiyaç duyulan ve talep edilen fiber kesim CNC makineleri ile sanayi tipi robotların üretimi yapılacak. Üretilen ürünler Avrupa ve Amerika'ya ihraç edilerek, ülkemizin savunma sanayi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak" dedi.

"Çerkeş lokasyon olarak çok önemli ve çok iyi"

Çerkeş'in sanayi için güzel lokasyonda olduğunu belirten firma sahibi Yang Baojing, "Biz yatırım için Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ni seçtik. Buradan çok memnun kaldık. Çerkeş lokasyon olarak çok önemli ve çok iyi. Burada sanayi tipi robotlar gibi üretimler yapacağız. Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan yoğun talep görüyoruz. Biz burada olmaktan oldukça memnunuz" diye konuştu. - ÇANKIRI