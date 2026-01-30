17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB büyümeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB büyümeye devam ediyor

17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB büyümeye devam ediyor
30.01.2026 09:48  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi, 30 milyon dolarlık yeni bir yatırımla sanayi tipi robotlar ve fiber lazer kesim makineleri üretimine başlamayı hedefliyor. Mevcut yatırım ile birlikte istihdam sayısının 5 bine çıkması planlanıyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 2 bin kişiye istihdam sağlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde, 30 milyon dolarlık yatırım daha hayata geçiriliyor.

Çankır'nın ilçesinde bulunan Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yapılan yatırımlarla devam ediyor. 17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB, yeni yatırımlar almaya devam ediyor. OSB'de sanayi tipi robotlar ile fiber lazer kesim makineleri üretimine yönelik kurulacak fabrika için ilk etapta 200 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirilecek ve bu kapsamda 100 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Yatırıma ilişkin sözleşme, firma sahibi Yang Baojing ile Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı arasında Çerkeş Belediyesi'nde düzenlenen törenle imzalandı. İkinci etap yatırım kapsamında OSB'de 25 bin metrekarelik ilave alan tahsisi yapılırken, yatırımın tamamlanmasıyla birlikte OSB'ye yapılacak toplam yatırım tutarının 30 milyon dolara ulaşması hedefleniyor.

"Ülkemizin savunma sanayi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak"

Türk savunma sanayi için ihtiyaç duyulan ve talep edilen fiber kesim CNC makineleri ile sanayi tipi robotların üretiminin yapılacağını söyleyen Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Çerkeş Organize Sanayimiz, hızla gelişen bir bölgemiz. Organize Sanayi Bölgemizde 1'inci ve 2'nci etaplarımızın projeleri bitti ve sanayicilerimize tahsislerini yaptık. 31 tane parselimizden 27 parselimizi sanayicilerimize verdik. Büyük bir kısmı üretime geçti. Birkaç tane yapım ve proje aşamasında da sanayicilerimiz mevcut. 4 parselimizi de sanayicilere vermeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra 3'üncü etabımızda kamulaşma çalışmalarımız hemen hemen tamamladık. Bu alanda da yaklaşık 2 bin 180 dönüm arazimiz için tahsisleri yapıyoruz. Sanayi bölgemizde şu an 2 bin vatandaşımıza istihdam sağlıyoruz. 3'üncü etapta bittiğinde hedefimiz, istihdamı 5 bin kişiye çıkartmak. Çerkeş'te, gençlerimize iş, ailelerine aş, esnafımıza kazanç ve ilçemizi büyütmeye devam ediyoruz. Sanayi bölgemiz büyürken yeni yatırımcılarımız da geliyor. Bu yatırımcılarımızdan en ilgi çeken ise lazer kesim makineleri üretecek fabrika. Buranın inşaatı yaklaşık 200 milyon TL'ye mal oldu. Kendilerine 25 dönüm bir arazi tahsis ettik. O arazide yaklaşık 250 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirilecek. Böylece toplam inşaat yatırımı 450 milyon TL'ye ulaşacak. Üretime geçilmesiyle birlikte 30 milyon dolarlık ilave yatırımla, ilçede Türk Savunma Sanayi için ihtiyaç duyulan ve talep edilen fiber kesim CNC makineleri ile sanayi tipi robotların üretimi yapılacak. Üretilen ürünler Avrupa ve Amerika'ya ihraç edilerek, ülkemizin savunma sanayi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacak" dedi.

"Çerkeş lokasyon olarak çok önemli ve çok iyi"

Çerkeş'in sanayi için güzel lokasyonda olduğunu belirten firma sahibi Yang Baojing, "Biz yatırım için Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'ni seçtik. Buradan çok memnun kaldık. Çerkeş lokasyon olarak çok önemli ve çok iyi. Burada sanayi tipi robotlar gibi üretimler yapacağız. Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan yoğun talep görüyoruz. Biz burada olmaktan oldukça memnunuz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Teknoloji, Çankırı, Ekonomi, Çerkeş, Çevre, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB büyümeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının 18 görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:54:19. #7.11#
SON DAKİKA: 17 bin nüfuslu ilçede 2 bin kişiye istihdam sağlayan OSB büyümeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.