Çerkezköy TSO Meclis Toplantısı Yapıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası mart ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan Şubat 2026 dönemine ait gelir-gider bütçe izleme raporu ile mizanı, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde faaliyete geçecek Türk Ticaret Merkezi'ne ilişkin konu ele alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda ilgili madde oy birliğiyle kabul edilirken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin söz alarak proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Çetin, Ticaret Merkezi'nin ihracata açılmak isteyen ya da mevcut pazarını genişletmeyi hedefleyen üyelere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Merkez bünyesinde mali müşavirlik, tercümanlık ve pazar araştırması gibi çeşitli hizmetlerin sunulacağı belirtildi.

Toplantının dördüncü maddesinde ise Gayrimenkul Rayiç Belirleme Komisyonu'na Mehmet Yıldırım oy birliğiyle seçildi.

Gündemin son maddesinde, mart ayı faaliyetlerine ilişkin sunum Oda Genel Sekreteri Seçkin Bayraktar tarafından gerçekleştirildi.

Sunumun ardından dilek ve temenniler bölümüne geçilirken, meclis üyeleri sektörel sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini paylaştı. - TEKİRDAĞ