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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası İl Olma Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası İl Olma Çalışmalarını Sürdürüyor

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, il olma çalışmaları kapsamında bir toplantı düzenledi. Yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, Çerkezköy'ün il olması gerektiği vurgulandı ve çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası İl Olma Çalışmalarını Sürdürüyor
28.12.2023 - 18:45,
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Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "İl olmayı en çok hak eden ilçelerin başında Çerkezköy geliyor. İnanıyoruz ki Çerkezköy hak ettiğini alacak ve cazibe merkezi Çerkezköy'ümüzün sınırları yeniden çizilecek" dedi.

Çerkezköy'ün il olması adına çalışmalarını sürdüren Çerkezköy TSO, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinden oluşan bir çalışma toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Oda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mustafa Ogün Asıl, Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit Süthan, Ufuk Mangır, Evren Kahraman, Meclis Üyeleri Turgay Kaya, Aydın Özrek, Ömer Karadeniz, Fikri Güzel ve Şaban Kardeş katılım sağladı.

"Çerkezköy'ün il olması gerekmektedir"

Toplantıda konuşan Çetin, "Ülkemizdeki en hızlı büyüyen ilçelerden bir tanesi Çerkezköy. Özellikle sanayi alanında cazibe merkezi olan Çerkezköy, ilçe vasfı ile artık bu hızlı büyümeyi kaldıramayacak durumdadır. Daha da gelişmesi, üretim üssü olarak ülkemizin parlayan yıldızı olan Çerkezköy, bu özelliğini her alana açabilmesi için de il vasfına kavuşmalıdır. Coğrafi konum, nüfus, il merkezine uzaklık, başta hızlı tren hattı olmak üzere lojistik anlamda da çeşitliği fazla bir bölge. Çerkezköy, gelişmeye devam ediyor. Bu gelişimin devam etmesi, ülkemize sağlanacak katma değerin artması adına Çerkezköy'ün il olması gerekmektedir. Kısa bir süre sonra sınırlarımız artık bu yükü göç taşıyamaz duruma gelecektir. Bölgemizdeki sorunların ivedilikle çözülmesi, hızlı karar alabilme yetkisinin olabilmesi de bölgemize ve ülkemize değer katacaktır. Burada gerçekleştireceğimiz çalışmaları, belirli bir plan dahilinde hazırlayıp, gerekli mercilere sunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Görev dağılımı yapıldı

Başkan Ahmet Çetin'in ardından konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunularak görüşler paylaşıldı. Belirtilen öneriler ile ilgili olarak; "Çerkezköy neden il olmalı? İl olmasının faydaları neler olacaktır? İl olmazsa ne gibi tehlikelerle karşı karşıya kalacak? Sınırları içerisinde hangi ilçeler yer almalı? Sanayi gelişimine ve dolayısıyla ülkeye katkıları" ele alındı, bölgenin son 20 yıldaki yaşadığı değişim ile ilgili raporlar hazırlanmasına, hazırlanan raporun belirlenen termin süresi içerisinde gerekli yerlere ulaştırılmasına karar verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası İl Olma Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika


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