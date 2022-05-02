Çeşme, bayrama dolu girdi - Son Dakika
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Çeşme, bayrama dolu girdi

02.05.2022 13:03
Çeşme, bayrama dolu girdi

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, hava şartları nedeniyle bazı iptaller olmasına rağmen bayrama dolu girdiklerini belirterek "Hedefimizi iyi belirlemişiz" dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, hava şartları nedeniyle bazı iptaller olmasına rağmen bayrama dolu girdiklerini belirterek "Hedefimizi iyi belirlemişiz" dedi.

Meteorolojinin bayram dönemini kapsayan raporları umutsuzluğa neden olsa da Çeşme'de otel doluluklarında belli seviyeye ulaşıldığını söyleyen ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Havanın bulutlanması ve serinlemesi, hatta yağmur ihtimali nedeniyle rezervasyonlarda biraz durma oldu. Özellikle Çeşme'ye yakın bölgelerden bayram tatili için gelmek isteyenler, hava durumu nedeniyle gelmekten vazgeçti. Hatta bazı rezervasyon iptalleri de oldu. Ancak yine de bazı otellerimizde sınırlı sayıda yer kaldı. Yüzde 80-90'lara doluluğa ulaşan oteller var. 3 günlük bayram doluluğunda memnuniyet verici bir artış söz konusu oldu. Daha çok ekonomik fiyatlı otellere talep yüksek. Hava durumundan dolayı termal suyun olduğu otellere daha çok ilgi oldu. Bayram tatili öncesinde sözünü ettiğimiz hedeflere ulaştık diyebiliriz. Hedefimizi iyi belirlemişiz" diye konuştu.

"Her şeye rağmen 'çok şükür' diyebilecek durumdayız"

Mayıs ayına yeni girildiğini ve sezonun başında olduklarını vurgulayan Demir, "Her şeye rağmen 'çok şükür' diyebilecek durumdayız. Yaz aylarına denk gelen bayramlar gibi olmasını arzulardık. 'Çeşme doldu, bayram sonu gelin' dediğimiz günleri özledik ama inşallah o günleri yeniden görürüz" dileğinde bulundu.

Hava durumunun yanında Ukrayna'daki savaşın Antalya ve Güney Ege'yi etkilediğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Hem ekonomik şartlar hem savaştan kaynaklı Antalya'ya, Rusya ve Ukrayna'dan turist gelmemesi Antalya ve Güney Ege'yi etkiledi. Antalya'nın, Çeşme'nin yarı fiyatına kadar fiyatları düşürmesine rağmen Çeşme'nin belirlediği hedeflere ulaştığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs tatili rezervasyonları hakkında da bilgi veren Demir, "19 Mayıs tatili, bayram kadar güzel. Doluluklar gayet iyi. 19 Mayıs rezervasyonları daha şimdiden yüzde 60-70'lere çıktı" diye açıkladı. - İZMİR

Çeşme, bayrama dolu girdi
Çeşme, bayrama dolu girdi
Çeşme, bayrama dolu girdi
Çeşme, bayrama dolu girdi

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Yakup Demir, Bayram, Mayıs, Çeşme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çeşme, bayrama dolu girdi - Son Dakika


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