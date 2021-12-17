Çeşme'nin daimi tatilcisi Almanlar, 2022'nin erken rezervasyonlarında da ilk sırada

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Çeşme'de, 2022 yılında da Alman turist yoğunluğu yaşanacak.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çeşme'de tatil yapmak isteyenler için 2022 yılı erken rezervasyonları aralık itibarıyla başladı.

Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre artış yaşanan ilçede, yurt dışı bakımından rezervasyonların en önemli kısmını Almanlar yaptı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020'de zor günler yaşadıklarını, kontrollü normalleşmeyle bu yıl hareketli bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi.

Çeşme'nin pek çok ülkeden ilgi gördüğünü belirten Belge, "Dış pazarda her zaman ilk sırayı Almanya alıyor. Zor geçen 2020 dışında 2018'den bu yana Almanlar, yabancı turistler arasındaki payını artırdı." dedi.

Alman turistlerin en çok eylül ayında Çeşme'yi tercih ettiğini dile getiren Belge, bu yıl eylül ayındaki Alman yoğunluğunun yüzde 42 seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinde iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra gurbetçilerin yaptığı tanıtımın etkisi olduğunu ifade eden Belge, "2022 yılı erken rezervasyonları 1 Aralık itibarıyla başladı. Mart ayına kadar sürer. Erken rezervasyon sistemine düşen misafirlerimize baktığımızda geçen yılın erken rezervasyonlarının üzerinde. 2021'e göre en az 2-3 kat fazla gidiyor. Şu anda yapılan dış pazar erken rezervasyonlarının en az yüzde 40'ı Alman. Gidişata göre daha yukarı çıkabilir. En çok temmuz, ağustos ve eylül aylarında. Çeşme'de bu aylarda hangi otele giderseniz gidin birinci sırada Alman vatandaşı vardır. İkinciyle de arasında epey bir fark var." diye konuştu.

Alman turistlerin memnuniyeti anketlere yansıdı

Turistlerle yaptıkları anketlerde Almanların memnuniyetini net olarak gördüklerini söyleyen Belge, şunları kaydetti:

"Söyledikleri şu 'sizler sıcak kanlısınız, personeliniz otelleri evi gibi benimsemiş ve bizi de aileden biri gibi görüyor, yemekleriniz muhteşem.' Kovid salgınıyla ilgili sıkı tedbirlerimiz de memnun etti. Bizim hizmetimiz hiçbir yerde yok. Türk insanının turizmdeki hizmeti ne Portekiz, İspanya'da ne de Yunanistan'da var. Bunu gelenler söylüyor. Bizim de bunları göz önünde bulundurarak çalışmamız lazım. Tur operatörlerini, acenteleri davet ediyoruz, biz onlara gitmeye çalışıyoruz. Çeşme'de yıllardır Almanlar hep birinci sırada. Genele baktığımızda yabancı ortalamasının en az yüzde 35'ini Almanlar oluşturur. Son 4 yılın grafiği bunun daha yukarı doğru gittiğini gösteriyor."