Çeşme Turizm Projesi: İzmir'in Yeni Vizyonu - Son Dakika
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Çeşme Turizm Projesi: İzmir'in Yeni Vizyonu

24.06.2026 20:31
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İZTO Başkanı Özgener, Çeşme Turizm Projesi'nin İzmir'in turizm gelirlerini artıracağını belirtti.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çeşme Turizm Projesi'ni İzmir'in turizmde yeni bir vizyon ortaya koyabilmesi ve turizm gelirlerini yılın 12 ayına yayabilmesi açısından önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Özgener, Oda'nın haziran ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasında, kentin ekonomisini geliştirip katma değer sağlayacak projeleri desteklemeye önem verdiklerini ifade etti.

Çeşme Turizm Projesi'nin, kentin turizmi başta olmak üzere ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Özgener, İzmir iş dünyasının temsilcileri olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara'da bir araya geldiklerini, projenin devam etmesi için görüş ve önerilerini paylaştıklarını belirtti.

İzmir'in, doğası, tarihi ve kültürel zenginliklerine rağmen turizmde hak ettiği payı alamadığını söyleyen Özgener, şöyle devam etti:

"Ülkemiz genel anlamda turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayılarında önemli başarılar elde ederken, İzmir'in sahip olduğu potansiyeli henüz tam anlamıyla ekonomik ve sosyal değere dönüştüremediğini resmi rakamlarda çok net görüyoruz. Ülkemiz 2025 yılında 63 milyon 917 bin ziyaretçiyi ağırlayarak 65,2 milyar dolar turizm geliri elde etti. Aynı dönemde Antalya 16 milyonun üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, İzmir'de bu rakam yaklaşık 1 milyon 628 bin seviyesinde kaldı."

Özgener, meselenin yeni bir potansiyel oluşturmak yerine mevcut potansiyeli harekete geçirerek daha etkin kullanmak olduğunu belirterek, "Çeşme Turizm Projesi'ni, İzmir'in turizmde yeni bir vizyon ortaya koyabilmesi ve turizm gelirini yılın 12 ayına yayabilmesi adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu proje sayesinde Çeşme, sadece deniz, kum, güneş turizmiyle değil, gastronomiden kongre turizmine, sağlıktan spor ve inanç turizmine kadar uzanan geniş bir yelpazede katma değer yaratıyor olacak. Projeyi analiz ederken Çeşme'nin yalnızca bir ilçe değil, İzmir turizminin lokomotif destinasyonlarından biri olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Projenin başarıyla hayata geçirilmesi için tüm paydaşların ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Özgener, Bakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ile iş dünyası, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının el ele vermesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çeşme Turizm Projesi: İzmir'in Yeni Vizyonu - Son Dakika

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