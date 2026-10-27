Cevdet Yılmaz, 2027 bütçesinde emeklilere enflasyon üstü imkan sağlanacağını söyledi

Cevdet Yılmaz, 2027 bütçesinde emeklilere enflasyon üstü imkan sağlanacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 bütçesinde emeklileri önceliklendirdiklerini ve emeklilere enflasyonla gelecek artışın üstünde imkan sağlamayı esas alan bütçe hazırladıklarını söyledi. Bu bütçe, emeklilere enflasyon artışının üzerinde imkan sağlamayı esas alıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "2027 bütçemizde emeklilerimizi önceliklendirdik. Emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçe hazırladık."
Kaynak: İHA
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