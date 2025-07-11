Cevdet Yılmaz, Ekonomi Konferansı\'na Katıldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 3'üncü Ekonomi Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 3'üncü Ekonomi Konferansı'na iştirak etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Lefkoşa'da düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu III. Ekonomi Konferansı'na, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte katıldık. Kamu-özel sektör iş birliğiyle iki kardeş ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmeyi; dijitalleşmeden e-ihracata, yatırım ortamından kadın ve genç girişimciliğine kadar her alanda KKTC ekonomisini desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu stratejik vizyona katkı sunan başta TOBB ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası olmak üzere tüm kurum ve iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.