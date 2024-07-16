Çevre Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı Remy Rioux'u Kabul Etti

Ekonomi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Başkanı Remy Rioux'u ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Başkanı Remy Rioux'u ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Görüşmede, deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Görüşmede, 6 Şubat depremlerinden sonra, bölgeye yönelik inşa ve ihya çalışmalarını ciddiyetle yürüttüklerini ifade eden Bakan Kurum, "Bu süreçte dostlarımızın unutamayacağımız dayanışma örneklerine şahit olduk. Fransız Kalkınma Ajansına da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 76 bin yeni konut ve iş yerimizde depremzede kardeşlerimiz oturmaya başladılar. İnşallah bu yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna kadar, teslim edilmeyen tek bir konut ve işyerimiz kalmayacak" diye konuştu.

Bakan Kurum, AFD ve Dünya Bankası'nın eş finansmanı ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi planlanan 'Kırsal Deprem Konutlarının Yapılması Projesi'ni önemsediklerini belirterek, iş birliği çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

İklim değişikliğinin dünyanın ortak sorunu olduğuna dikkat çeken Kurum, Türkiye olarak millet bahçeleriyle, ekolojik koridorlarla, ormanlaştırma çalışmalarıyla yeşil alanları süratle arttırdıklarını kaydetti. Kurum, 2023 yılından bu yana Türkiye'de Yeşil Taksonomi Sistemi'nin kurulması konusunda da çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Görüşmede, Fransız Kalkınma Ajansı Başkanı Rioux da afet sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmalarından övgüyle bahsetti. Rioux, ayrıca, iklim değişikliği konusunda atılan adımları takdirle karşıladıklarını söyledi. - ANKARA