"İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimleri yarın başlıyor - Son Dakika
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"İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimleri yarın başlıyor

31.01.2023 18:04
"İlk Evim Arsa" projesinde kura çekimleri yarın başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri yarın başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) hayata geçirilen "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri yarın başlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde sosyal konut kuraları sona erdi.

"İlk Evim" projesinde 85 günde noter huzurunda çekilen kuralarla birlikte 71 ilde toplam 182 bin 599 konutun hak sahibi belirlendi.

"İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimleri ise yarın Bitlis'te başlayacak.

Birinci etap kuraları 13 ilde 6 Şubat'a kadar devam edecek.

Hak sahipleri için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

1 Şubat: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil,

2 Şubat: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil,

3 Şubat: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil,

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.

"Altyapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "İlk Evim Arsa" projesinin kura çekimine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İlk Evim projesiyle 71 ilde 182 bin 599 hak sahibinin belirlendiğini hatırlatan Kurum, "Şimdi sırada arsalarımız var. Altyapısı hazır 1 milyon arsamızın kuralarını çekmeye yarın başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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