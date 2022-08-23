Ev alma hayali kuranlara sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı - Son Dakika
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Ev alma hayali kuranlara sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı

23.08.2022 11:50
Ev alma hayali kuranlara sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN ÖDEYEBİLECEĞİ BİR TUTAR OLACAK"

81 ilde başlatılan sosyal konut projesine ilişkin Bakan Kurum, " İstanbul'da aylık geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar başvuru yapabilecek. Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Eşinin de çalıştığını düşünelim. Bir hane gelirinin yüzde 30'u konut harcamasıdır. Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor. Ayrıca 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" dedi.

"900 TON ASBEST VARSA SOKMAYIZ"

Bakan Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumuyla ilgili de konunun bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini belirterek, "Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız" diye konuştu.

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Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesine ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, İstanbul, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev alma hayali kuranlara sosyal konut projesinin detaylarını Bakan Murat Kurum anlattı - Son Dakika

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