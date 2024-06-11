Ceyhan Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesini Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ceyhan Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesini Artırdı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla emeklilere verilen bayram ikramiyesini 7 bin TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Aydar, en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirtti.

11.06.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "5 bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. En düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerimizin kazancını asgari ücrete tamamlıyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Toplantı Salonu'nda belediye tarafından ikramiye verilen emeklilerle bir araya gelen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ikramiyenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 7 bin TL'ye çıkardıklarını açıkladı. 31 Mart Seçimleri öncesinde vermiş oldukları sözü tuttuklarını belirten Başkan Aydar, "31 Mart öncesinde Ceyhan'da emeklilerin yanındayız demiştik. 5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk. Tüm emeklilerimize huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

5 yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirten Aydar, "Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Ceyhan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye ikramiye verilecek.

Emekliler memnun oldu

Açıklanan 7 bin TL'lik ikramiyeden dolayı mutluluğunu ifade eden emeklilerden Mustafa Dere, "Çok memnun olduk, çok sevindik. Aldığımız ikramiye ile torunlarımızı da sevindireceğiz" dedi. Bir diğer emekli Veli Çoban ise, "Kadir başkan bize bu ikramiyeyi verdi. Onun sayesinde kurban keseceğiz. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Kadir Aydar, Özgür Özel, Ceyhan, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ceyhan Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesini Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:03:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ceyhan Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesini Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement