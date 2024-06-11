Ceyhan Belediyesi Emeklilere Bayram İkramiyesini Artırdı

Ekonomi

Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "5 bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. En düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerimizin kazancını asgari ücrete tamamlıyoruz" dedi.

Ceyhan Belediyesi Toplantı Salonu'nda belediye tarafından ikramiye verilen emeklilerle bir araya gelen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ikramiyenin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 7 bin TL'ye çıkardıklarını açıkladı. 31 Mart Seçimleri öncesinde vermiş oldukları sözü tuttuklarını belirten Başkan Aydar, "31 Mart öncesinde Ceyhan'da emeklilerin yanındayız demiştik. 5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk. Tüm emeklilerimize huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum" şeklinde konuştu.

5 yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirten Aydar, "Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Ceyhan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye ikramiye verilecek.

Emekliler memnun oldu

Açıklanan 7 bin TL'lik ikramiyeden dolayı mutluluğunu ifade eden emeklilerden Mustafa Dere, "Çok memnun olduk, çok sevindik. Aldığımız ikramiye ile torunlarımızı da sevindireceğiz" dedi. Bir diğer emekli Veli Çoban ise, "Kadir başkan bize bu ikramiyeyi verdi. Onun sayesinde kurban keseceğiz. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA