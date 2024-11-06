Ceyhan OSB ile Adana\'nın Ekonomi Potansiyeli Artıyor

Ekonomi

Vali Yavuz Selim Köşger, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Adana'nın sanayi altyapısının güçlenirken bölgenin de önemli bir ekonomik hareketlilik kazanacağını söyledi.

Ceyhan OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı ile OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, oda başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Ceyhan OSB'de gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek bölgeye dair yatırım planları ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Köşger, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin sadece Adana için değil bölge ekonomisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Ceyhan OSB'nin bölgesel kalkınmayı destekleyecek, istihdam oluşturacak ve sanayimizin büyümesine katkı sağlayacak bir merkez olacağını aktaran Vali Köşger, "Ceyhan, coğrafi olarak büyük bir stratejik avantaja sahip bir ilçemizdir. Ceyhan aynı zamanda Türkiye'nin önemli enerji hatlarının kesişim noktasında yer aldığı için sanayi altyapısı açısından da ilçenin güçlü bir potansiyeli mevcut. Yerli ve yabancı yatırımlar için cazip bir alan sunan Ceyhan OSB ile Adana'nın sanayi altyapısı güçlenirken bölgemiz de önemli bir ekonomik hareketlilik kazanacak. Burada yapılacak yatırımlar, Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğini artırırken aynı zamanda iş gücü istihdamını da önemli ölçüde yükseltecektir" dedi.

Geleceğe yönelik kalkınma vizyonuyla ilimize önemli bir değer katacak OSB ile Ceyhan'ın Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini aktaran Vali Köşger, OSB'nin tam anlamıyla faaliyete geçmesi için azami gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi. - ADANA