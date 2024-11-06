Ceyhan OSB ile Adana'nın Ekonomi Potansiyeli Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ceyhan OSB ile Adana'nın Ekonomi Potansiyeli Artıyor

Ceyhan OSB ile Adana\'nın Ekonomi Potansiyeli Artıyor

Vali Yavuz Selim Köşger, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin bölgenin sanayi altyapısını güçlendireceğini ve ekonomik hareketlilik sağlayacağını açıkladı. Ceyhan'ın stratejik konumuyla yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir alan sunduğunu vurguladı.

06.11.2024 16:50  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Yavuz Selim Köşger, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Adana'nın sanayi altyapısının güçlenirken bölgenin de önemli bir ekonomik hareketlilik kazanacağını söyledi.

Ceyhan OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı ile OSB Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Yiğit, Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç, oda başkanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, Ceyhan OSB'de gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilerek bölgeye dair yatırım planları ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Köşger, Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nin sadece Adana için değil bölge ekonomisi için büyük anlam taşıdığını dile getirdi.

Ceyhan OSB'nin bölgesel kalkınmayı destekleyecek, istihdam oluşturacak ve sanayimizin büyümesine katkı sağlayacak bir merkez olacağını aktaran Vali Köşger, "Ceyhan, coğrafi olarak büyük bir stratejik avantaja sahip bir ilçemizdir. Ceyhan aynı zamanda Türkiye'nin önemli enerji hatlarının kesişim noktasında yer aldığı için sanayi altyapısı açısından da ilçenin güçlü bir potansiyeli mevcut. Yerli ve yabancı yatırımlar için cazip bir alan sunan Ceyhan OSB ile Adana'nın sanayi altyapısı güçlenirken bölgemiz de önemli bir ekonomik hareketlilik kazanacak. Burada yapılacak yatırımlar, Türkiye'nin ekonomik çeşitliliğini artırırken aynı zamanda iş gücü istihdamını da önemli ölçüde yükseltecektir" dedi.

Geleceğe yönelik kalkınma vizyonuyla ilimize önemli bir değer katacak OSB ile Ceyhan'ın Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini aktaran Vali Köşger, OSB'nin tam anlamıyla faaliyete geçmesi için azami gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Yavuz Selim Köşger, Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, Ceyhan, adana, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ceyhan OSB ile Adana'nın Ekonomi Potansiyeli Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Esenyurt’ta ortalık yine karıştı CHP’li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı Esenyurt'ta ortalık yine karıştı! CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
16:17 Tek cümlelik savunma yaptı İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:18 Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump Emlak krallığından ikinci kez ABD başkanlığına: Donald Trump
00:29 Donald Trump’a suikast tehdidi FBI apar topar tutukladı Donald Trump'a suikast tehdidi! FBI apar topar tutukladı
00:19 ABD’de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor ABD'de oy verme merkezlerine yapılan bomba ihbarlarının hepsi aynı adresi işaret ediyor
00:13 Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’tan dikkat çeken video: Amerika’yı yeniden harika yapabiliriz Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'tan dikkat çeken video: Amerika'yı yeniden harika yapabiliriz
23:46 Elon Musk, seçim gecesini Trump’ın yanında geçirecek Elon Musk, seçim gecesini Trump'ın yanında geçirecek
23:38 Trump mı Harris mi ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında Trump mı Harris mi! ABD, 47. başkanını belirlemek için sandık başında
23:24 Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu Acı haberi MSB duyurdu: Bir teğmen şehit oldu
23:11 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
23:04 Samsunspor mahkemeye gidiyor Samsunspor mahkemeye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 18:29:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ceyhan OSB ile Adana'nın Ekonomi Potansiyeli Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.