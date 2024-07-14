Çeyrek Altın Üretimi Yüzde 3,6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çeyrek Altın Üretimi Yüzde 3,6 Arttı

Çeyrek altın üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 11 milyon 413 bin 710 adet oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişin fiziki altın talebine olumlu yansıdığı belirtilirken, Darphane'nin çeyrek altın üretimi nisanda en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca, Darphane'nin diğer ziynet altın ürünlerinde de artış yaşandığı ve toplam ziynet altın adedinin 14 milyon 731 bin 962'ye ulaştığı ifade edildi. Darphane'nin yeni bir Cumhuriyet altını üretim fabrikası kurarak talepleri karşılamayı hedeflediği ve bu fabrikanın birkaç ay içinde devreye alınacağı da belirtildi.

14.07.2024 11:07
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Çeyrek altın üretimi ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 11 milyon 413 bin 710 adet oldu.

???????AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, altın fiyatlarında görülen yükseliş fiziki altın talebine olumlu yansıdı.

Talebe yetişmek için fazla mesai yapan Darphane, ilk yarıda 11 milyon 413 bin 710 adet çeyrek altın üretti.

Darphane'nin çeyrek altın üretimi ocakta 1 milyon 826 bin 950, şubatta 2 milyon 260 bin 660, martta 2 milyon 460 bin 130, nisanda 3 milyon 53 bin 660, mayısta 1 milyon 443 bin 870, haziranda 368 bin 440 adet oldu. En yüksek üretim nisanda görülürken, geçen yılın ilk yarısına oranla toplam üretim artışı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Darphane'nin ürettiği diğer ziynet altın ürünlerine bakıldığında, 6 aylık süreçte 1 milyon 615 bin 585 adet yarım altın, 1 milyon 565 bin 802 adet tam altın, 135 bin 966 adet iki buçukluk ve 899 adet beşlik altın üretildi.

İlk yarıda üretilen toplam ziynet altın adedi 14 milyon 731 bin 962'ye ulaşırken, bu rakam 2023 sonunda 24 milyon 434 bin 311 olmuştu.

"Günlük ortalama 300-400 kilogram Cumhuriyet altını üretiliyor"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çeyrek altın üretiminde mayıs ve haziran rakamlarının değişkenliğine işaret ederek, üretim miktarlarının vatandaşlar ve kuyumculardan gelen altın taleplerinin seyrine göre değiştiğini söyledi.

Yeni tarihli altınların yoğun talep gördüğünü ifade eden Hekim, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet sikke altınlarında ise her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılıyor. Bu tarihlerde kullanıma sunulan yeni tarihli altınlar vatandaşlarımızdan daha yoğun bir talep gördüğünden her yıl 1 Ocak ve 30 Ekim tarihleriyle birlikte Cumhuriyet altınlarına olan talepte dönemsel bir artış yaşanıyor. İlaveten, Cumhuriyet altınlarına olan talep artışı ya da azalışları küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve politik gelişmeler sonucu altın fiyatında ons başına oluşan dalgalanmalardan da etkilenmektedir."

Hekim, Darphane'nin Beşiktaş yerleşkesindeki mevcut fabrikasında tek vardiya olarak günlük ortalama 300-400 kilogram Cumhuriyet altını üretildiğini aktardı.

Dönemsel olarak oluşan aşırı taleple birlikte teslimatlarda gecikmeler yaşandığını anlatan Hekim, "Bu sorunun önüne geçmek maksadıyla Darphane'nin Kartal'daki yerleşkesinde yeni bir Cumhuriyet altını üretim fabrikası kuruldu. Birkaç aya kadar devreye almayı planladığımız yeni tesis, mevcut fabrika kapasitesinin çok üzerinde üretim yapacak modern ve yüksek teknolojiye sahip. Yeni fabrikanın devreye alınmasıyla Cumhuriyet altınlarında yaşanan dönemsel talep artışlarında gecikmelere fırsat vermeden vatandaşlarımızın talepleri karşılanacaktır." diye konuştu.

"KMTS'nin ağustos sonuna devreye alınması hedefleniyor"

Hekim, Darphane'de 5'i ziynet, 5'i de sikke olmak üzere farklı özelliklerde 10 çeşit Cumhuriyet altını üretildiğini kaydetti.

Gram altın üretiminin Darphane'nin yetkilendirdiği rafinerilerde yapılabileceğini anımsatan Hekim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu alanda üretim verisi takibi Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile gerçekleşebilecek. KMTS kapsamında faaliyet göstermek isteyen rafinerilerimiz Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden izin almak zorundadır. Bu izin süreçleri halihazırda devam ediyor. Faaliyet izni verilecek kıymetli maden rafinerileri faaliyet izinlerini müteakiben en geç 15 gün içinde KMTS'ye kaydını yaptıracak. Sistemin, izin süreçlerinin ağustos sonuna kadar tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor."

AYLARÇEYREK ALTIN (Adet)YARIM ALTIN (Adet)TAM ALTIN (Adet)
Ocak1.826.950334.890356.490
Şubat2.260.660255.285251.532
Mart2.460.130400.160317.628
Nisan3.053.660347.700410.499
Mayıs1.443.870210.145162.333
Haziran368.44067.40567.320
Toplam11.413.7101.615.5851.565.802

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çeyrek Altın Üretimi Yüzde 3,6 Arttı - Son Dakika

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