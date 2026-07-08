Cezayir'den Almanya'ya İlk LNG Sevkiyatı - Son Dakika
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Cezayir'den Almanya'ya İlk LNG Sevkiyatı

08.07.2026 16:11
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Sonatrach, Almanya'ya ilk LNG sevkiyatını gerçekleştirerek pazarını çeşitlendiriyor.

Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach, Almanya'ya ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, Almanya ile LNG sevkiyatıyla ihracat pazarlarını çeşitlendirme ve şirketin uluslararası piyasadaki varlığını güçlendirmenin amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, ilk sevkiyatın 2 Temmuz'da Almanya'daki "Wilhelmshaven 1" yüzer yeniden gazlaştırma terminaline teslim edildiği belirtildi.

Sevkiyatın Cezayir'in batısındaki Oran kenti yakınlarında bulunan Batıva adlı LNG tesisinden yapıldığı belirtilerek, Sonatrach'a ait "Tessala" tankeri ile taşındığı kaydedildi.

Sonatrach yetkilisinden alınan bilgiye göre, böylece Almanya'ya yönelik ilk LNG sevkiyatı yapıldı.

Sonatrach'ın 2024 yılından bu yana Cezayir'i İtalya'ya bağlayan boru hattı üzerinden Almanya'ya doğalgaz sağladığını ancak bu LNG sevkiyatının şirket tarihinde bir ilk olduğunu kaydetti.

Cezayir gazı, boru hatlarıyla Avrupa'da İtalya ve İspanya'ya ulaşıyor. Cezayir'den yılda 25 milyar metreküp gaz satın alan İtalya, Cezayir'in Avrupa'daki en önemli enerji ortağı olarak öne çıkıyor.

Rusya-Ukrayna arasında 2022'de başlayan savaşla birlikte Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde pazarını çeşitlendirme yoluna gidiyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Almanya, Cezayir, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cezayir'den Almanya'ya İlk LNG Sevkiyatı - Son Dakika

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