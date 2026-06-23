Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 28 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 20 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Batı Akdeniz'de seyrine devam ediyor.
171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 28 Haziran'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi 2017'de inşa edildi.
Son Dakika › Ekonomi › Cezayir'den LNG Gemisi Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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