Cezayir'den LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Ougarta gemisi, Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 Ağustos'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, 10 Ağustos saat 17.44'te Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.
Kaynak: AA
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