İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı - Son Dakika
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İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı

09.03.2022 09:45

İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı İş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'e görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı

MUĞLA - İş insanı Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'e görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Chelsea'yi almak için tüm hazırlıkların tamamladıklarını Perşembe günü Chelsea yöneticileriyle masaya oturacaklarını söyleyen Bayrak " Londra'da Türk Bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasından Rus Oligarklar yurt dışındaki mal varlıklarını satmaya başladı. Dünya'da birçok ülke birer birer yaptırım uygulamalarının ardından İngiltere'de yaşayan Rus milyarder Roman Abramovich'te elindeki birçok mal varlığını satmaya başladığı öğrenildi. Premier Lig devi Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich futbol takımını satıp gelirini savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Chelsea'ya talip oldu

Birçok Avrupa ülkesinde ve İngiltere'de de yatırılmaları bulunan Türk iş insanı Muhsin Bayrak, Chelsea satışa çıktığını duyar duymaz düğmeye basarak takımın alınmak için girişimlerde bulundu. İlk olarak teklif veren AB Grup Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak tüm hazırlıkları yaptıklarını ilk temansın Perşembe günü Londra'da gerçekleşeceğini belirtti.

Bodrum'daki yaptığı dev projelerin başında duran Muhsin Bayrak İhlas Haber Ajansının sorularını yanıtladı. Chelsea'yı almakta kararlı olduklarını belirten Bayrak "Biz AB Grup Holding olarak, Chelsea takımına alıcı olduk. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Perşembe günü heyetimiz Londra'da olacak ve Resmi girişimleri yapmış olacağız" dedi.

Ticarette dünya çapında Türkiye'nin en güvenilir ülkeler arasında olduğunu dile getiren Bayrak "Globalde çok güçlü, şu anda 5 ülkede çok büyük işler yapıyoruz. Bizim ve Türkiye'nin, Türk iş insanlarının gücünü göstermemiz gerekiyor. Türk şirketleri Dünya'nın her yerinde olmalı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu kulübü de satın aldığımız zaman gerek holdingimiz için gerekse Türkiye'miz için çok büyük bir prestij olacak. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bizim ticaretimizi sarsmayacak şekilde ayarlamalarımızı yaptık ve Chelsea'yı talip olduk. Dünya'da bizden başka alıcılarda var şu anda. Rus sermayesi, dünya sermayesini en güvenilir limanı Türkiye'dir. Satın alma detaylarını açıklamayayım. Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağın gelişmeleri. İnşallah biz önümüzdeki 2 hafta içerisinde bütün ülkemize 85 milyon insanımıza paylaşırız. İnşallah bu takımı alırsak ülkemize armağan ediyor olacağız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandırıyor olacağız" şeklinde konuştu.

İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı
İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı
İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı
İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı
İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı

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Avrupa Birliği, Premier Lig, Chelsea, Rus, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş insanı, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için kolları sıvadı - Son Dakika


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