CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

25.08.2022 13:24

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Kentte dün bir dizi ziyaret gerçekleştiren heyet, temaslarını Swissotel Büyük Efes'te, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıyla sürdürdü.

Programda bir sunum yapan Öztrak, heyet olarak son 1,5 yılda 38 ile gittiklerini bildirdi.

Türkiye'de ekonomik gidişatın iyi olmadığını savunan Öztrak, "Eskiden Çin mallarını satan marketler vardı. Ona döndük. Yabancı için burada her şey ucuz, vatandaş için ise pahalı." dedi.

Ekonomik sıkıntıların temelinde "güven problemi" olduğunu ileri süren Öztrak, bu problemin aşılması için hukuk devleti kavramının güçlendirilmesi ve parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından program basına kapalı devam etti.

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CHP Ekonomi Masası İzmir'de... Öztrak: 'Türkiye'yi Avrupa'nın '1 Milyoncu Marketi' Haline Getirdiler' CHP Ekonomi Masası İzmir'de... Öztrak: 'Türkiye'yi Avrupa'nın '1 Milyoncu Marketi' Haline Getirdiler' CHP Ekonomi Masası İzmir'de. CHP Ekonomi Masası İzmir'de.
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Ekonomi Masası Heyeti, İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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