Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara "borsa yatırımları" uyarısı: Maalesef avlanan siz olacaksınız - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara "borsa yatırımları" uyarısı: Maalesef avlanan siz olacaksınız

18.11.2022 19:48

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde vatandaşların yoğun ilgi ve talep gösterdiği "borsa yatırımları" konusunda paylaşımda bulundu. Küçük yatırımcıları uyaran Kılıçdaroğlu, "Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kamu bankalarının dolar kurunu baskılamak için gece saatlerinde kendi aralarında dolar alıp sattığı belirtti. Borsadaki bazı hisse senetlerinin fiyatlarının da bazı aracı kurumlar tarafından şişirildiği kaydeden Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcıları uyardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra 'emir geldi, yaptım' demek yok. Benden söylemesi.

Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak borsa açıklaması! Küçük yatırımcıları 'Avlanan siz olacaksınız' diyerek uyardı

"KÜÇÜK YATIRIMCIYI SOYMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

"ZAMANI GELİNCE ONLAR DA HESAP VERECEKLER"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için. İzliyorum, biliyorum."

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar Kılıçdaroğlu: Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya Hazırlanıyorlar Kılıçdaroğlu: Küçük Yatırımcıyı Soymaya Hazırlanıyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara 'borsa yatırımları' uyarısı: Maalesef avlanan siz olacaksınız - Son Dakika


Son Dakika
18:54 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gergin anlar! Bakan Soylu, HDP'li vekile "terörist bozuntusu, Amerika'nın oyuncağı" diyerek sert çıktı
18:37 Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara "borsa yatırımları" uyarısı: Maalesef avlanan siz olacaksınız
18:00 Eşinin kaybettikten sonra bunalıma giren 7 çocuk annesi kadın, kendini asarak intihar etti
17:55 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yeni detay: Bombayı bir önceki gün patlatmayı planlamışlar
17:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı
17:13 Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş
17:03 Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik
16:58 Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı
16:51 Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı
16:34 79 gün sonra yağan yağmur, İzmir'i etkisi altına aldı! Yolları göle döndü, trafikte aksamalar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 20:18:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan küçük yatırımcılara "borsa yatırımları" uyarısı: Maalesef avlanan siz olacaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement