CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Türkiye'ye para akacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında ABD ve İngiltere ziyaretlerinde yaptığı görüşmelerin detayları ve CHP'nin yeni vizyonunun anlatıldığı bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "5 trilyon 461 milyar dolar yöneten yatırım bankaları ve 500 milyar dolarlık fonlarla toplantılar yaptım. İlk 3 yılımızda en az 100 milyar dolar doğrudan yatırım, emeklilik fonlarından 75 milyar dolar, sürdürülebilirlik fonlarından da 150 milyar dolar yatırım alacağız. Ülkemize para akacak" dedi.

Videonun detayları şöyle:

"6 gün, 2 farklı kıta, 50'ye yakın toplantı ve buluşma. Akademisyenler, ödüllü bilim insanları, Türk araştırmacılar, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları. 5 trilyon büyüklüğe sahip yatırım bankaları. Değeri 500 milyar doları aşan fonlar. Yeni bir vizyon, yeni bir ekonomik model. Teknolojik yatırımda dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye. Önce feraha, sonra refaha kavuşacak bir Türkiye. Krizleri 'sonsuza kadar' tarihe gömecek bir Türkiye.

"YÜZLERCE KİŞİYLE BİREBİR GÖRÜŞMELER"

Onlarca ziyaret, yüzlerce kişiyle birebir görüşmeler. MIT, Harvard, Johns Hopkins, Alan Turing Enstitüsü. Tarihte en çok referans verilen hocalardan biyokimyager Robert Langer, kanser teşhisinde çığır açan Prof. Mehmet Toner, eski İngiltere Başbakanı David Cameron'ın dijital dönüşüm danışmanı Daniel Korski, gençlerin modeli olarak bilinen ödülü tıp alanında kazanan Doç. Canan Dağdeviren.

"KİŞİ BAŞI GELİRİ 22 BİN DOLARA YÜKSELECEK BİR TÜRKİYE"

Yepyeni bir kalkınma hamlesiyle 2030'da kişi başı geliri 22 bin dolara yükselecek bir Türkiye. Borçsuz, krizsiz, mutlu bir Türkiye. Bu, bir vizyon yolculuğu. Türkiye için büyük hedefler belirlemekten korkmayan insanların yolculuğu. Bu, büyük lider Atatürk'ün hayalindeki ülkenin yeni adımı. Bu, bir geleceğe dönüş projesi."