CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin vizyon belgesi toplantısında açıkladı: Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız - Son Dakika
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CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin vizyon belgesi toplantısında açıkladı: Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız

03.12.2022 16:16

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin vizyon belgesini açıkladığı toplantıda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztrak, "Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız, MB'nin hedefi enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek olacak." dedi.

Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" diyerek işaret ettiği "İkinci Yüzyıla Çağrı" programı saat 14.00'te başladı.

Kılıçdaroğlu'nun "Elimizde üç büyük güç var; bize inanan halkımız, siyasi gücümüz ve dostlarımızla kurduğumuz siyaset üst güç birliğimiz. Bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz unutmayın hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz." sözleriyle başlayan toplantı, CHP liderinin kadrosundaki diğer isimlerin konuşmasıyla devam ediyor.

"MERKEZ'İN BAŞINA DÜNYANIN SAYGI DUYDUĞU BİR İSMİ ATAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'ndan sonra salona online bağlantı ile seslenen başdanışmanı ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin konuştu. Rifkin'in ardından da kürsüye CHP Sözcüsü Faik Öztrak çıktı. Önemli mesajlar veren Öztrak "Ülkemizi hak ettiği zenginliğe mutlaka kavuşacağız. 40 bin kilometreden fazla yol yaptık, meslek örgütleriyle konuştuk. Yeni nesil kalkınma stratejimizi hazırladık, ekonomideki büyük yangını gördük. Ülkemizi önce feraha sonra refaha kavuşturacak programın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tespit ettik. Kısa sürede ferahlamak için yanlış ekonomi politikalarının neden olduğu belirsizlik çarkını kırmamız, ülkemizin olağanüstü yüksek risk primini aşağı çekmemiz gerekiyor. Bunun için önce Merkez Bankası'nın başına tüm dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız, MB'nin hedefi enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek olacak. MB'nin bağımsızlığını güvence altına alacak yasal düzenlemeleri yapacağız." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CHP Sözcüsü Öztrak, partisinin vizyon belgesi toplantısında açıkladı: Merkez Bankası'nın başına dünyanın saygı duyduğu bir ismi atayacağız - Son Dakika


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