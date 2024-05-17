Çiftçi Kayıt Sistemi'nde Genç Kadın Çiftçi Sayısı 4,5 Kat Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde Genç Kadın Çiftçi Sayısı 4,5 Kat Arttı

Çiftçi Kayıt Sistemi\'nde Genç Kadın Çiftçi Sayısı 4,5 Kat Arttı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden faydalanmak isteyen üreticilerin kayıtlı olması gereken Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) 40 yaş ve altındaki kadın çiftçi sayısı son 10 yılda 4,5 katına çıkarak 9 bin 256'dan 41 bin 370'e çıktı. ÇKS, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilerin faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla oluşturuldu. Üreticiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyorlar. Bakanlıkça sağlanan desteklerde öncelikli olan genç kadın çiftçi sayısı da son 10 yılda 4,5 kat artarak, 9 bin 256'dan 41 bin 370'e çıktı.

17.05.2024 11:14
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Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan desteklerden faydalanmak isteyen üreticilerin kayıtlı olması gereken Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) 40 yaş ve altındaki kadın çiftçi sayısı son 10 yılda 4,5 katına çıkarak 9 bin 256'dan 41 bin 370'e çıktı.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, ÇKS, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilerin faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla oluşturuldu.

Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Bakanlık tarafından verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS'ye kayıtlı olmaları gerekiyor.

Üreticiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyorlar. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.

ÇKS kayıtları belli dönemlerde yapılıyor

ÇKS'ye her yıl belli dönemlerde kayıt yapılıyor. Bu kayıtlara göre, 2015-2024 dönemini kapsayan 10 yılda çiftçi sayısında artış görüldü. Çiftçi sayısı, 2015'te 2 milyon 197 bin 319 iken bu yıl itibarıyla 2 milyon 319 bin 426'ya ulaştı.

Söz konusu dönemde erkek çiftçi sayısı 1 milyon 849 bin 294'ten 2 milyon 2 bin 745'e, kadın çiftçi sayısı da 286 bin 481'den 305 bin 527'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde, "genç" olarak değerlendirilen 40 yaş altı çiftçi kategorisinde de önemli artış meydana geldi. Bu kategorideki kayıtlı çiftçi sayısı, 3,4 katına çıkarak, 102 bin 374'ten 345 bin 389'a yükseldi. Bu kategorideki erkek çiftçi sayısı bu dönemde 3,3 kat artışla 93 bin 118'den 304 bin 19'a ulaştı. Bakanlıkça sağlanan desteklerde öncelikli olan genç kadın çiftçi sayısı da aynı dönemde 4,5 kat artarak, 9 bin 256'dan 41 bin 370'e çıktı.

"Tarım Cebimde" uygulaması ÇKS'ye kayıt işlemlerini kolaylaştırıyor

Öte yandan dijital dönüşüm hamleleri kapsamında Bakanlık tarafından uygulamaya alınan mobil uygulama "Tarım Cebimde", üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor.

Üreticiler uygulamadaki "e-Devlet Hizmetleri" sekmesinden ÇKS kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

2015-2024 döneminde ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayılarındaki değişim şöyle:

Yıl

Çiftçi sayısı

Erkek çiftçi sayısı

40 yaş ve altı erkek çiftçi sayısı

Kadın çiftçi sayısı

40 yaş ve altı kadın çiftçi sayısı

2015

2.197.319

1.849.294

93.118

286.481

9.256

2016

2.267.176

1.833.243

108.328

285.484

11.981

2017

2.132.491

1.818.917

123.495

282.498

14.552

2018

2.152.003

1.839.613

141.059

284.577

17.093

2019

2.083.022

1.778.860

152.220

273.371

18.271

2020

2.127.957

1.836.853

178.273

279.698

22.066

2021

2.173.009

1.874.763

209.469

285.799

26.572

2022

2.177.880

1.875.468

231.511

290.519

30.612

2023

2.245.526

1.935.276

268.968

299.696

37.115

2024

2.319.426

2.002.745

304.019

305.527

41.370

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, E-Devlet, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçi Kayıt Sistemi'nde Genç Kadın Çiftçi Sayısı 4,5 Kat Arttı - Son Dakika

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