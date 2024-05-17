Çiftçi Kayıt Sistemi\'nde Genç Kadın Çiftçi Sayısı 4,5 Kat Arttı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan desteklerden faydalanmak isteyen üreticilerin kayıtlı olması gereken Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) 40 yaş ve altındaki kadın çiftçi sayısı son 10 yılda 4,5 katına çıkarak 9 bin 256'dan 41 bin 370'e çıktı.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, ÇKS, tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilerin faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla oluşturuldu.

Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Bakanlık tarafından verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS'ye kayıtlı olmaları gerekiyor.

Üreticiler, ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyorlar. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler yararlanabiliyor.

ÇKS kayıtları belli dönemlerde yapılıyor

ÇKS'ye her yıl belli dönemlerde kayıt yapılıyor. Bu kayıtlara göre, 2015-2024 dönemini kapsayan 10 yılda çiftçi sayısında artış görüldü. Çiftçi sayısı, 2015'te 2 milyon 197 bin 319 iken bu yıl itibarıyla 2 milyon 319 bin 426'ya ulaştı.

Söz konusu dönemde erkek çiftçi sayısı 1 milyon 849 bin 294'ten 2 milyon 2 bin 745'e, kadın çiftçi sayısı da 286 bin 481'den 305 bin 527'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde, "genç" olarak değerlendirilen 40 yaş altı çiftçi kategorisinde de önemli artış meydana geldi. Bu kategorideki kayıtlı çiftçi sayısı, 3,4 katına çıkarak, 102 bin 374'ten 345 bin 389'a yükseldi. Bu kategorideki erkek çiftçi sayısı bu dönemde 3,3 kat artışla 93 bin 118'den 304 bin 19'a ulaştı. Bakanlıkça sağlanan desteklerde öncelikli olan genç kadın çiftçi sayısı da aynı dönemde 4,5 kat artarak, 9 bin 256'dan 41 bin 370'e çıktı.

"Tarım Cebimde" uygulaması ÇKS'ye kayıt işlemlerini kolaylaştırıyor

Öte yandan dijital dönüşüm hamleleri kapsamında Bakanlık tarafından uygulamaya alınan mobil uygulama "Tarım Cebimde", üreticilerin iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor.

Üreticiler uygulamadaki "e-Devlet Hizmetleri" sekmesinden ÇKS kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

2015-2024 döneminde ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayılarındaki değişim şöyle:

Yıl Çiftçi sayısı Erkek çiftçi sayısı 40 yaş ve altı erkek çiftçi sayısı Kadın çiftçi sayısı 40 yaş ve altı kadın çiftçi sayısı 2015 2.197.319 1.849.294 93.118 286.481 9.256 2016 2.267.176 1.833.243 108.328 285.484 11.981 2017 2.132.491 1.818.917 123.495 282.498 14.552 2018 2.152.003 1.839.613 141.059 284.577 17.093 2019 2.083.022 1.778.860 152.220 273.371 18.271 2020 2.127.957 1.836.853 178.273 279.698 22.066 2021 2.173.009 1.874.763 209.469 285.799 26.572 2022 2.177.880 1.875.468 231.511 290.519 30.612 2023 2.245.526 1.935.276 268.968 299.696 37.115 2024 2.319.426 2.002.745 304.019 305.527 41.370

Kaynak: AA