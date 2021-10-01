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Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi - Son Dakika

Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi

01.10.2021 10:43
Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin Akçalar Mahallesi'nde hizmete açtığı Çiftçi Evi'nde, eğitim çalışmaları devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi'nin Akçalar Mahallesi'nde hizmete açtığı Çiftçi Evi'nde, eğitim çalışmaları devam ediyor.

Daha önce de çiftçilere yönelik çeşitli eğitimlerin verildiği merkezde, bu kez katılımcılar 'Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik' konusunda bilgilendirildi. Nilüfer Belediyesi Çiftçi Evi yeni bir eğitim çalışmasına daha ev sahipliği yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal İşletmecilik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Vural, Akçalar bölgesinden gelen çiftçilerle bir araya gelerek 'Tarımda örgütlenme ve kooperatifçilik' konusunda bilgilendirme yaptı. Ülkemizde çiftçiliğin bilinçli şekilde yapılmadığına dikkat çeken Vural, "İlaç kullanımı doğru zamanda yapılmıyor, toprak analizi yapımı çok düşük. Tarım ekonomik faaliyettir. Doğru yapılmazsa ekonomik gelir sağlayamazsınız. Kooperatif ve örgütlenmeler bu açıdan çok önemli. Tek başına yapıldığında çiftçi sorunları çözemez ve doğru tarım yapamaz. Gelişmiş ülkeler tarımı da bilinçli yapıyor ve bu alanda bizden önde ilerliyor. Günümüzde gelişmiş, çağdaş ve sosyal bir ülke olmanın yolu örgütlenmekten geçmektedir. Avrupa'da Ziraat Odaları ve kooperatifler çok güçlü ve tarım politikalarına direk etki ediyorlar" dedi. Türkiye'de tarım ve pazarlama sorunlarına da dikkat çeken Hasan Vural, "Ülkemizde bahçe bitkileri tarımı yapılan alanın işlenen araziye oranı yüzde 12'dir. Yaş meyve sebze üretimi yıllara göre değişmekte olup, ortalama üretim 36 milyon tondur. Dünya sebze üretiminde ise Türkiye'nin payı yüzde 3 seviyelerindedir. Ülkemiz toprakları son derece verimli ama pazarlama da sorun var. Yaş meyve sebzenin dışarıya satılma oranı yüzde 5. Bu oran İspanya'da yüzde 45, İsrail'de yüzde 31. Demek ki ülkemizde üretim var ama pazarlama zayıf. Bu da doğru örgütlenmeden geçer ve herkes kazanır, ürettiğinin hakkını alır" şeklinde konuştu. - BURSA

Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi
Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi
Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi

nilüfer belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Akçalar, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Çiftçilere kooperatifçilik ve tarımda örgütlenme eğitimi - Son Dakika
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