Çiftçilere Yetersiz Kredi Limitleri Uyarısı - Son Dakika
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Çiftçilere Yetersiz Kredi Limitleri Uyarısı

Çiftçilere Yetersiz Kredi Limitleri Uyarısı
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı, çiftçilerin kredi limitlerinin güncellenmesini ve 'Çiftçi Nefes Kredisi' talep etti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, artan tarımsal girdi maliyetlerine karşı çiftçilere kullandırılan kredi limitlerinin yetersiz kaldığını belirterek, kredi üst limitlerinin günün ekonomik şartlarına göre acilen güncellenmesini istedi.

Ziraat Bankası'nın tarımın finansmanında Türkiye'nin en önemli kuruluşu olduğunu vurgulayan Doğan, finansman sıkıntısı yaşayan üreticiler için düşük faizli, uzun vadeli ve "Çiftçi Nefes Kredisi" uygulamasının da bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

"Tarım arazilerinde piyasa durma noktasına geldi"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Tarla, bağ, sera ve bahçe fiyatları, üç yıl önceki seviyelerin altında satışa çıkarılmasına rağmen maalesef alıcı bulamıyor. Çiftçimizin içinde bulunduğu ekonomik durum ortada. Üreticimiz, ektiği ve diktiği ürünlerin büyük bölümünden yeterli gelir elde edemiyor. Eğer çiftçimiz ürettiği üründen para kazanabilseydi, tarla, bağ, sera ve bahçe fiyatlarının da enflasyon oranında artması beklenirdi. Ancak finansmana erişimin zorlaşması ve kredi faizlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle alım gücü ciddi şekilde düştü. Ucuz krediye ve ihtiyaç duyduğu kredi limitine ulaşamayan üretici yatırım yapamıyor. Bu nedenle tarım arazilerinde alım-satım neredeyse durma noktasına geldi" dedi.

Doğan, "Bir an önce sübvansiyonlu tarım kredilerinde üst limitlerin enflasyon oranında artırılmasını ve üreticimizin uygun maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde ekonomik açıdan zor durumda olan çiftçimizin dayanma gücü daha da azalacaktır. Piyasa şu anda son derece hareketsiz. Hükümetimizin, üreticimizin sorunları daha fazla büyümeden gerekli adımları atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 Milyon TL traktör kredisi üst limiti yetersiz kalıyor"

Çiftçinin bir diğer önemli sorununun traktör finansmanı olduğunu ve traktör yatırım kredisi için 2 milyon TL üst limit bulunduğuna dikkat çeken Doğan, "Traktör çiftçinin lüksü değil, üretim aracıdır. Bugün modern bir traktör almak isteyen çiftçimizin karşısına yüksek bedeller çıkıyor. Traktörün fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin, sübvansiyonlu kredi üst limitinin 2 milyon lirada kalması üreticiyi yüksek miktarda öz kaynak bulmaya veya daha pahalı finansmana yöneltiyor. Bu da yatırımın ertelenmesine, makine parkının yaşlanmasına ve üretim maliyetinin artmasına neden oluyor" dedi.

"Tarımsal girdi maliyetleri arttı"

Çiftçinin kredi ihtiyacının yalnızca arazi ve traktör yatırımlarından kaynaklanmadığını vurgulayan Doğan, üretim maliyetlerindeki artışa da dikkat çekti.

Resmi verilere göre Haziran 2026'da Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 32,06 arttığını hatırlatan Doğan, "Gübre, mazot, tohum, ilaç, sulama, elektrik, işçilik ve makine giderleri çiftçinin omuzundaki yükü her geçen gün artırıyor. Ürünün fiyatı aynı oranda artmazken üretim giderleri büyüyor. Üretici bir taraftan yüksek maliyetle üretim yapıyor, diğer taraftan finansmana erişmekte zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

Doğan, "Devletimizin ve Ziraat Bankamızın çiftçiye sağladığı destekleri önemsiyoruz. Tarımda yatırım bugünün fiyatlarıyla yapılıyor; dolayısıyla finansmanın da bugünün rakamlarına göre belirlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Çiftçiye nefes kredisi verilmeli"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, borçlarını ödemekte zorlanan ancak üretime devam eden çiftçiler için de özel bir finansman modeli oluşturulması gerektiğini belirtti. Mevcut ekonomik şartlar nedeniyle kapsamlı bir kredi uygulamasına ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

"Çiftçimiz borcunu ödemek istemediği için değil, maliyet ile gelir arasındaki denge bozulduğu için sıkıntı yaşıyor. Üretici tarlasını ekmeye devam ediyor, ülkesine ürün kazandırıyor ancak geçmiş borcunu kapatabilmek için yeni borç almak zorunda kalıyor. Bu döngüyü kırmamız lazım. Üretime devam eden çiftçilerimiz için düşük faizli, uzun vadeli, ve hasat dönemlerine göre geri ödeme planı oluşturulmuş bir 'Çiftçi Nefes Kredisi' hayata geçirilmelidir."

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çiftçilere Yetersiz Kredi Limitleri Uyarısı - Son Dakika

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