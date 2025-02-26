CIMPOR ve FIZIX'ten İnovatif İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

CIMPOR ve FIZIX'ten İnovatif İşbirliği

CIMPOR ve FIZIX, çimento üretimindeki verimliliği artırmayı hedefleyen yeni projelerini tanıttı.

26.02.2025 18:56
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CIMPOR Global- FIZIX iş birliği ile üretimde zaman ve enerji kaybı en aza iniyor

İSTANBUL - CIMPOR- OYAK Çimento ve FİZİX iş birliği ile hayata geçirilen ve bugün düzenlenen lansman ile tanıtılan proje ile çimento üretim tesisinde arızalar daha gerçekleşmeden tespit edilebilecek. Yıllık 112 milyon ton kapasitesiyle dünyanın en büyük 3. üreticisi olan TCC Group bünyesindeki CIMPOR, projeyi 3 kıtada 10 ayrı ülkede bulunan 25 tesisinde devreye alacak.

Bünyesinde OYAK Çimento'yu da bulunduran TCC Group Holding'in iştiraki CIMPOR Global, FIZIX iş birliği ile hayata geçirdiği yeni proje kapsamında, 10 ülkedeki 25 endüstriyel tesisinin makine sağlığı küresel ölçekte izlenerek arızalar daha gerçekleşmeden tespit edilebilecek. FIZIX iş birliği CIMPOR-OYAK Çimento'nun yalnızca Türkiye ve küresel pazardaki operasyonları için değil, çimento sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerdeki paydaşlar açısından da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor.

Makine hasarlarını ve durmaya bağlı iş gücü ve enerji kayıplarını yüksek oranda azaltacak proje ile verimsizlik ve emisyon artışının önüne geçilecek. Üretim sürekliliği sayesinde yüksek ve düzenli kalite şartlarında çok daha az enerji tüketilerek, daha çevreci yapı malzemeleri benzer performansa sahip ürünlere kıyasla daha düşük karbon ayak izi ile üretilebilecek. Proje kapsamındaki en önemli katkılarından biri de acil ve riskli bakım ve onarım müdahalelerin azalması ve ön tespitleri yapılmış hazırlıklara dayanması nedeniyle İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sağlanacak.

3 kıta, 10 ülke, 25 tesiste devreye alınacak

Yıllık 112 milyon ton çimento üretim kapasitesi ile dünyanın en büyük üçüncü üretici konumundaki TCC Group Holding bünyesinde faaliyet gösteren CIMPOR'un 3 kıtada toplamda 25 adet tesisinde uygulanacak olan projenin 10 bin 500 sensörden oluşan uygulama alanı, Türkiye'de 10 tesisin yanı sıra Portekiz'deki 5 ve Afrika'daki 5 çimento üretimi tesisi ile Avrupa başta olmak üzere diğer bölgelerde de bulunan 5 terminal operasyonunu kapsıyor. 2025 yılında gerçekleşecek montaj ve optimizasyon çalışmaları ile global ölçekte bir makine sağlığı izlenebilirliği sağlanacak ve ilk etapta 6 ayrı ülkede kullanıma alınacak proje, sektörel açıdan da bir ilk konumunda. Projenin 2026 ve sonrasındaki süreçte, grubun Çin ve Tayvan operasyonlarına da aktarılması planlanıyor. İlerleyen aşamalarda proje ile toplamda 14 ayrı ülkede makine sağlığı izlenebilirliği sağlanmış ve bulut tabanlı altyapısı sayesinde uzman kadroların uzaktan destek vereceği, analiz edebileceği ve optimizasyon sağlayacağı bir sistem oluşturulacak. Grup içerisinde entegrasyonlar ile devam edecek olan proje, diğer çimento üretim tesisleri ve farklı endüstrilerde de doğrudan uygulanabilecek potansiyele sahip.

Projenin tanıtımı amacıyla bugün Ataşehir'de düzenlenen lansmana CIMPOR-OYAK Çimento Grup CTO'su Berkan Fidan, CIMPOR-OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, FIZIX CEO'su Kadem Berker Yaşar, FIZIX CTO'su Fatih Altunel, OYAK Çimento Yönetim Kurulu Üyesi - CIMPOR Global CFO'suy Eralp Tunçsoy katıldı.

Lansmanın ardından basına açıklamalarda bulunan CIMPOR-OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, "Bu lansman, sadece çimento sektöründe değil bütün sanayilerde, otomotiv demir çelik, cam, yem ve un fabrikaları, gıda fabrikaları gibi bütün sektörlerle ilgili bir başlangıç içeriyor. Makinelerin kendi arasındaki konuşmaları kendi arasındaki dili, algoritmaları, bakımcılarına üreticilerine kalite kontrolcülere aktarması, makinelerin öngörülebilirliğini sağlamış olacak. Sektörler için büyük bir gelişme. Sadece çimento sektörü özelinde konuşursak, bir ton çimento üretiminde yıllık bakım maliyeti ton başına 4 Euro. Dünyada 4.2 milyar ton çimento üretildiği düşünülürse, bakım alanında yüzde 25 tasarruf sağladığında 4.2 milyar Euro'luk bir pazar anlamına gelir. Diğer sektörleri de düşündüğümüzde yeni bir pazarın ilk adımı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz bugün" dedi.

Çalbıyık, "Dijitalleşme ve izlenebilirlik, analitik bilgilerden 'big data' oluşturulması takdir edersiniz ki herhangi bir süreci iyi tanımlarsanız kontrol edebilirsiniz. Tanımlayamadığınız süreçlerde ne kaliteyi ne de operasyon safhalarını öngöremezsiniz. Bunun için de dijitalleşme ve sensörler üzerinden yüksek dataların toplanması, platformda da bunların yapay zeka ile değerlendirilmesi bakım olarak öngörülebilirliği artırıyor, kesintisiz bir üretimi sağlıyor, kaliteyi artırıyor ve bunu yanı sıra da verimli bir sistem ortaya çıkıyor. Bunların artması insan sağlığını ön plana alarak bu operasyonlarda iş sağlığı ve güvenliği riskini de minimize ediyor. Bu bizim için de sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CIMPOR ve FIZIX'ten İnovatif İşbirliği - Son Dakika

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