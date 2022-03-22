Çin, 2021-2025 İçin Enerji Hedeflerini Belirledi - Son Dakika

BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi tarafından ortaklaşa yayınlanan plana göre Çin, 2025 yılına kadar yıllık yerli enerji üretim kapasitesini 4,6 milyar ton standart kömürün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Planda, yıllık ham petrol üretiminin iyileştirilip 200 milyon tonda sabitleneceği, yıllık doğalgaz üretiminin ise 2025 yılına kadar 230 milyar metreküpün üzerine ulaşacağı belirtiliyor.

Planda, rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin büyük çaplı ve yüksek kaliteli gelişimini ilerletmek ve nükleer enerjiyi aktif, güvenli ve düzenli bir şekilde geliştirmek amacıyla gösterilecek çabalara da vurgu yapılıyor. Güvenliğin sağlanması konusunda Çin'in, yeni projeleri rasyonel bir şekilde uygulamak amacıyla kıyı nükleer enerji projelerinde istikrarlı bir inşaat temposunu sürdüreceği belirtilen planda, nükleer enerji operasyonunun kurulu kapasitesini 2025 yılına kadar yaklaşık 70 milyon kilovata yükseltme hedefi de belirlendi.