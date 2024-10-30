Çin'in bu hamlesi çok konuşulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'in bu hamlesi çok konuşulacak

Çin, Avrupa Birliği'nin ithal elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük tarifeleri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu. Pekin, AB ile olan ticaret ilişkilerinde diyalog yoluyla çözüm beklediklerini ifade etti.

30.10.2024 10:16
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Çin, ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifeleri getiren Avrupa Birliği (AB) hakkında Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB'nin geçen yıl başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından sektörün devlet tarafından desteklendiği gerekçesiyle Çinli üreticilere getirilen ilave gümrük tariflerine ilişkin adımlar konusunda hemfikir olunmadığı ve bunların kabul edilmediği belirtildi. Pekin yönetiminin, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri alacağı ifade edilen açıklamada, bu konuda DTÖ'nin ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurduğu kaydedildi. Açıklamada, Çin'in anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözümünden yana olduğu ve AB ile yeni aşama müzakereler yürütüldüğü belirtilerek, "Umarız Avrupa tarafı Çin ile yapıcı tarzda işbirliği yapar ve iki tarafın da kabul edeceği, ticari sürtüşmelere yol açmayacak bir çözüme ulaşılabilir." ifadesine yer verildi.

EK VERGİ ORANLARI BELLİ OLDU

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturmasının tamamlandığını ve bu ülkeden AB'ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıllığına ilave gümrük vergiler getirildiğini bildirmişti. Bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, Çin şirketleri BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, işbirliği yapmayan devlete ait SAIC Motor ve diğer şirketlere ise yüzde 35,3 ek vergi getirilecek.

ÇİN İLE AB ARASINDA TİCARET SAVAŞI

Komisyonun Ekim 2023'te başlattığı sübvansiyon soruşturmasının ardından gelen tarife artışları, Çin ile AB arasında bir ticaret savaşını başlatmaya aday görünüyor. Çin Ticaret Bakanlığı, AB ülkelerinin 4 Ekim'de tarife artışlarına onay vermesinin ardından AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirmişti. Öte yandan Çin, daha önce de Avrupa'dan ithal domuz eti ürünlerine damping, süt ürünlerine ise sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.

PEKİN'DEN MİSİLLEME GİBİ KARAR

Pekin yönetimi, ayrıca Avrupa'dan ithal otomobillere ek gümrük tarifeleri uygulayabileceği sinyalini veriyor. Ticaret Bakanlığı, büyük motor hacmine sahip benzinli ithal araçlara yönelik gümrük tarifelerini artırmayı planladığı duyurmuştu. Böyle bir adımın, Çin'deki geniş motorlu taşıtların büyük bölümünü ihraç eden AB ülkelerinin şirketlerini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA

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