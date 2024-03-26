Çin, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'na şikayette bulundu

İzmir'de Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

İzmir'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sağlanacağı belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, TKDK desteklemeleri ile tarım ve sanayi sektöründe, hayvancılığın gelişmesinde ve tarımsal üretim sektörlerinde ihracat olanaklarının yaratılmasında güç katacaklarını ifade etti. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ise IPARD I ve II programları kapsamında 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar lira hibe desteği verildiğini ve bu sayede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar liralık yatırım kazandırıldığını açıkladı.