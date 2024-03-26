Çin, ABD'nin 2022'de çıkardığı Enflasyonu Düşürme Yasası'ndaki iklim değişikliğiyle mücadele için yerli elektrikli araç üreticilerine yönelik sübvansiyonların rekabet kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulundu.
Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yasayla yerli üreticiler sübvansiyonlarla desteklenirken Çin'den ve diğer DTÖ üyesi ülkelerden ithal ürünlerin piyasadan dışlamasının haksız rekabet oluşturduğu belirtildi.
Uygulamanın elektrikli araç üretiminde küresel sanayi ve tedarik zincirlerine zarar verdiği ifade edilen açıklamada, şikayet başvurusunun, Çinli üreticilerin çıkarlarını korumayı ve küresel yeni enerji aracı sektöründe adil rekabetin sürdürülmesini amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, ABD'nin ulusal özel muameleyi ve favori ülkeye özel muameleyi yasaklayan DTÖ kurallarını ihlal ettiğine dikkat çekilerek, Washington yönetimine, ayrımcı sübvansiyon politikasını en kısa sürede düzeltme ve yeni enerji araçlarının küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını koruma çağrısı yapıldı.
Öte yandan açıklamada, Çin'in, DTÖ üyelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmeye yönelik kurallara uygun olarak sanayi sübvansiyonları uygulamasına saygı duyduğu vurgulandı.
Pekin yönetimi de "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırdığı, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimini devlet sübvansiyonlarıyla destekliyor.
Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupalı otomotiv üreticileri için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Çin, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'na şikayette bulundu - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının usulsüzlüklerini ve belediyenin borç durumunu anlattı. Özel, temiz ve halkın belediyeciliğini yapacak belediye başkanlarına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
İzmir'de, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yatırımcılara yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sağlanacağı belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, TKDK desteklemeleri ile tarım ve sanayi sektöründe, hayvancılığın gelişmesinde ve tarımsal üretim sektörlerinde ihracat olanaklarının yaratılmasında güç katacaklarını ifade etti. TKDK Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu ise IPARD I ve II programları kapsamında 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar lira hibe desteği verildiğini ve bu sayede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar liralık yatırım kazandırıldığını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?