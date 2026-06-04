Çin, ABD'nin Gümrük Tarife Önerisine Karşı Çıktı - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Gümrük Tarife Önerisine Karşı Çıktı

04.06.2026 15:04
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Çin, ABD'nin zorla çalıştırma ile üretilen mallar için ek gümrük tarifeleri getirme önerisine itiraz etti.

Çin, ABD hükümetinin yürüttüğü soruşturma sonucunda "zorla çalıştırma" yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanması ve bu yasağın etkin şekilde uygulanması konusunda yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 60 ekonomiye ek gümrük tarifeleri getirme önerisine karşı çıktığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in "zorla çalıştırma" iddiasıyla kendisine getirilen ticaret kısıtlamaları da dahil, tek taraflı kısıtlayıcı tedbirlerin tüm biçimlerine karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Hı, "ABD'yi Çin ile aynı doğrultuda çalışarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarını korumaya çağırıyoruz." dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. bölümü kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ila 12,5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdiklerini belirtmişti.

ABD Yüksek Mahkemesinin kararı ve 301. madde soruşturmaları

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından, "karşılıklı tarifeler" adı altında ticari ortaklarına getirdiği ek gümrük vergilerinin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından, Trump'ın geçen yıl "karşılıklı tarifler" kapsamında birçok ülkeye getirdiği gümrük vergileri hükümsüz hale gelmiş, binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.

Washington yönetimi, bunun üzerine, tarifeleri yeni bir yasal zemine dayandırmak üzere 11 Mart'ta aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan'ın olduğu 16 ekonomiye, "imalat sektöründe yapısal kapasite fazlasını" gerekçe göstererek, 12 Mart'ta ise yine aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiye "zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları" gerekçesiyle, ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi, ABD başkanına, uluslararası yasaları ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eylemi, politikası veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarife ve diğer önlemleri alma yetkisini veriyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin, ABD'nin Gümrük Tarife Önerisine Karşı Çıktı - Son Dakika

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