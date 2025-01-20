Çin'de Elektrik Tüketimi Yüzde 6,8 Arttı

Ekonomi

Çin'de elektrik tüketimi, 2024'te önceki yıla kıyasla yüzde 6,8 artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi, Ocak- Aralık 2024 dönemine ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

Elektrik tüketimi, 2024'te yıllık bazda yüzde 6,8 artışla 9,85 trilyon kilovat-saate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 6,3, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,1 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 9,9 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 10,6 artış kaydetti.