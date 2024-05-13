Çin'de Elektrikli Araç Üretimi ve Satışları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin'de Elektrikli Araç Üretimi ve Satışları Arttı

Çin\'de Elektrikli Araç Üretimi ve Satışları Arttı

Çin'de nisan ayında elektrikli araç üretimi ve satışları geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Yeni Enerji Aracı olarak adlandırılan şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi 870 bine, satışları ise 850 bine çıktı. Elektrikli araçların toplam üretim içindeki payı yüzde 36'ya yükseldi. Çin, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış sayesinde otomotiv sektöründe liderliğe yükselmişti. ABD ise Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük vergisi getirmeyi planlıyor.

13.05.2024 17:19
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Çin'de nisan ayında elektrikli araç üretiminin ve satışlarının geçen yılın aynı döneminde göre arttığı bildirildi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, nisanda "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimi 870 bine, satışları ise 850 bine çıktı.

Elektrikli araç üretimi yıllık bazda yüzde 35,9, satışları ise yüzde 33,5 artış kaydederken, elektrikli araçların toplam üretim içindeki payı yüzde 36'ya yükseldi.

Yılın ilk 4 ayında elektrikli araç üretimi 2 milyon 985 bine, satışları ise 2 milyon 940 bine ulaştı. Bu dönemde üretim yıllık bazda 30,3, satışlar ise 32,3 arttı.

Çin, geçen yıl ihracatta liderliğe yükselmişti

2023 yılında 4,91 milyon otomobil ihraç eden Çin, Japonya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı konumuna gelmişti.

Ülkenin genel ihracatının azaldığı bir yılda otomotiv sektöründe liderliğe yükselmesinde, elektrikli araç üretimi ve ihracatındaki artış etkili olmuştu.

CAAM verilerine göre, Çin'de 2023'te elektrikli araç üretimi 9,58 milyon, satışları ise 9,49 milyona çıkarken ülke bu kategoride üst üste 9. yılda küresel piyasadaki lider konumunu sürdürmüştü.

ABD, Çin'den ithal elektrikli araçlara ilave gümrük vergisi getirecek

ABD yönetimi, Çin'den ithal elektrikli araçlar dahil bazı endüstriyel ürünlere ilave gümrük tarifeleri getirmeye hazırlanıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen ay Çin'e yaptığı ziyarette, Çin'in elektrikli araçlar, güneş panelleri, rüzgar tribünleri gibi yeni enerji ürünlerine yönelik sübvansiyonlarının ABD ve diğer ülkeleri ucuz fiyatlı ürünlerle doldurarak küresel piyasada dengesizliklere yol açacağına dikkati çekmiş, buna karşı önlenmeler alacaklarını bildirmişti.

CAAM İdari Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Fu Bingfıng, Washington yönetiminin planladığı tarife artışına ilişkin, "korumacı ve yalıtmacı eylemlerin yeni enerji sektörünün teması olmaması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv imalatı sektörünün kalkınması için küresel bir vizyona ve açık zihinli yaklaşıma ihtiyaç olduğunu ifade eden Fu, Çin'in küresel otomotiv şirketleri daha fazla piyasa erişimi ve fırsatlar sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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