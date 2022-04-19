Çin'de sanayi işletmelerinin katma değeri yüzde 6,5 arttı - Son Dakika

Çin'de yılın ilk çeyreğinde büyük ölçekli sanayi işletmelerinin katma değerinin yıllık bazda yüzde 6,5 arttığı bildirildi.

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde Çin'in sanayi ekonomisinin istikrarlı şekilde toparlandığı ve bilişim gelişiminde ilerlemeler yaşandığı kaydedildi. Sanayi ekonomisinin esas endekslerinin genel olarak rasyonel seviyede bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Yılın ilk çeyreğinde büyük ölçekli sanayi işletmelerinin katma değeri yıllık bazda yüzde 6,5 arttı. Bu oran, geçen yılın dördüncü çeyreğine göre 2,6 puan yükseldi. Sanayi ekonomisinde toparlanma eğilimi görüldü. İmalat sektöründeki katma değer de yıllık bazda yüzde 6,2 yükseldi. İmalatın katma değerinin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı yüzde 28,9'a çıktı. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan yükseldi. Bunun dışında sanayi ekonomisinin toparlanmasının etkisi daha geniş alanlarda da görüldü. Yılın ilk çeyreğinde 41 büyük sanayi kategorisinden 39'undaki katma değer geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Öte yandan, hükümet tarafından çıkartılan finansal kredi ve vergi indirimi dahil bir dizi destek politikası sayesinde KOBİ'lerin katma değeri yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,8 arttı. Bu artış, sanayinin ortalama seviyesinden 1,3 puan daha yüksek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, imalat sektörünün dijitalleşme sürecinin istikrarlı bir şekilde yerine getirildiği, yılın ilk çeyreğinde yüksek teknolojik imalat sektöründe gerçekleştirilen katma değerin yüzde 14,2 arttığı kaydedildi. Ayrıca, bilgi ve iletişim sektörünün destek kapasitesinin sürekli yükseldiğine işaret edildi.

Verilere göre yılın ilk çeyreğinde telekomünikasyon sektöründe kaydedilen gelir yıllık bazda yüzde 9,3 artarak, 393 milyar 500 milyon yuana ulaştı. Yeni altyapı tesisleri inşasının da hızlandığı, şu ana kadar Çin'de toplam 1 milyon 559 bin 5G baz istasyonu inşa edildiği, 5G ağının ülkenin bütün kent ve ilçelerine yayıldığı bildirildi. - PEKİN