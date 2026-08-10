Çin'de Türk Teknoloji Ofisi Açıldı - Son Dakika
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Çin'de Türk Teknoloji Ofisi Açıldı

Çin\'de Türk Teknoloji Ofisi Açıldı
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DEPARK, Uzak Doğu pazarında Türk girişimlerini desteklemek için Çin'de irtibat ofisi açtı.

Türkiye'nin ilk sağlık ihtisas teknoparkı Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), Çin'de açtığı irtibat ofisiyle Türk teknoloji girişimlerinin Çin başta olmak üzere Uzak Doğu pazarına erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle 2013'te sağlık alanında yeni projelere ve işbirliklerine açık, inovasyon vizyonu üzerine kurulan DEPARK'ta 120'si AR-GE, 40'ı kuluçka şirketi olmak üzere toplam 160 şirket yer alıyor.

DEPARK, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Çin'in Chengdu kentindeki teknoloji parkı Jinniu District AI Park'ta irtibat ofisi açtı.

İrtibat ofisinin Çin ile sürdürülebilir inovasyon ortaklıklarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Dil alanındaki bariyerleri ortadan kaldırmış oluyoruz"

DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Zeki Atıl Bulut, AA muhabirine, teknoparktaki firmaların yılın ilk yarısında 40 milyon dolara yakın bir ihracat geliri, 2 milyar liraya yakın AR-GE geliri elde ettiğini söyledi.

İhracatın daha çok Avrupa ülkelerine olduğunu, ancak Uzak Doğu pazarını da çok önemsediklerini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Uzak Doğu'da Türkiye'deki teknoparklar arasında bir ilk olarak irtibat ofisimizi açmak istedik. Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerinde Çin'deki fırsatlarla, Türkiye'deki girişimcilerin yakalayabileceği fırsatları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Uzak Doğu pazarında yaşanan gelişmelerden Türkiye'deki girişimcilerin faydalanabilmesi hem de stratejik iş ortaklıkları ve tedarikçi, müşteri, pazarı geliştirme boyutunda yapabilecekleri işbirlikleri için oradaki fırsatları değerlendirme yönünde onları desteklemeye çalışıyoruz."

Bulut, Çin'deki teknopark ile geçen ay işbirliği anlaşması imzaladıklarını, çalışmaların karşılıklı olarak başladığını aktararak, açılan irtibat ofisi sayesinde Çin pazarına girmek isteyen Türk firmalarına destek olduklarını kaydetti.

Avrupa pazarına açılmak isteyen Çin firmaları için Türkiye'deki startupları (girişimleri) ve AR-GE ekosistemini önemli bir paydaş haline getirmeye çalıştıklarını belirten Bulut, "Hem firmalarımızın Çin'de potansiyel müşterilere ulaşabilmesi için onlara pazar fırsatları tanımış oluyoruz hem de Avrupa ve Amerika pazarına açılacak Çin firmalarıyla işbirlikleri yaparak buradaki iş potansiyellerini geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bulut, DEPARK bünyesinde dijitalleşme ve yapay zeka konusunda çalışma yapan şirketlerin Çin pazarına girmek için çalışmalar yaptığını, bu yıl en az 10 şirketi Çin'deki irtibat ofisi sayesinde oradaki firmalarla buluşturmak istediklerini dile getirerek, "2027 yılından itibaren de en az 10 milyon dolar civarında bir bütçeyi ve ihracat rakamını bu iş birlikleri kapsamında yakalamayı hedefliyoruz. Firmaları gerek çevrim içi gerek yüz yüze etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Bizim temsilcimiz aracılığıyla dil alanındaki bariyerleri ortadan kaldırmış oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Dokuz Eylül Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Uzak Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin'de Türk Teknoloji Ofisi Açıldı - Son Dakika

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