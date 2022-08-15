Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı

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Rusya- Ukrayna savaşıyla petrol piyasasında dalgalanma devam ediyor. Fiyatların bir aşağı bir yukarı hareketlenmesiyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz fiyatlamaların etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Brent petrolde yüzde 5'e varan gerileme gerçekleşirken, ABD ham petrolü 88, brent petrol de 94 doların altını test etti.

ZAM GERİ ALINDI

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 26 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Ancak petrol fiyatlarında yaşanan Çin bazlı düşüş sonrası zam geri alındı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Motorine 10 Ağustos'ta 1 lira indirim, 11 Ağustos'ta 82 kuruş zam geldi.13 Ağustos tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 10 kuruş arttı. Motorinin litresi şu an İstanbul'da 23.23, Ankara'da 23.34, İzmir'de 23.35 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise İstanbul'da 21.16, Ankara'da 21.29, İzmir'de ise 21.27 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇİN'DE NE OLDU?

Çin'de ekonomik toparlanma, Kovid-19 salgınlarının tüketici ve şirket harcamalarını etkilemesiyle temmuz ayında beklenmedik bir şekilde zayıfladı. Sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 3,8 arttı, Haziran'daki yüzde 3,9'dan ve ekonomistlerin yüzde 4,3'lük artış tahmininden daha düşük gerçekleşti. Ülkede ekonomik aktivite gerilerken, Çin Merkez Bankası'ndan da sürpriz bir hamle geldi. Banka, ekonomiye desteği arttırmak için faiz oranlarını beklenmedik bir şekilde 10 baz puan düşürdü.