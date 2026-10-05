Çin'den gelen 118 kişilik kafile, salgın sonrası İzmir'e gelen en büyük grup oldu

İzmir, Çin'den gelen 118 kişilik turist kafilesini ağırladı.

Çin'de kutlanan Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün tatilini değerlendiren turist kafilesi Kars, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Konya ve Denizli'deki tarihi ile turistik mekanları ziyaret ettikten sonra İzmir'e geldi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Otel, Kafe ve Restoran Grubu Meclis Üyesi Ahmet Zeybek, AA muhabirine, 2018 yılında Çin'de ilan edilen "Türkiye Turizm Yılı" ile başlayan sürecin Kovid-19 salgını sonrası kesintiye uğradığını belirtti.

Salgın sonrasında İzmir'e yönelik yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Kapadokya ağırlıklı yürütülen süreçte iki yıldır 30-40 kişilik gruplar geliyordu, bugünkü kafilemiz 118 kişi oldu. İzmir Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özgener'in destekleri ve sektör temsilcilerimizin gayretleriyle başarılı bir organizasyon yürütüyoruz. Bu kafile, salgın sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti'nden İzmir'e gelen en büyük turist grubu oldu. Bu turların devamının artarak geleceğine inanıyoruz."

Tur organizatörü Julia Zeng ise Çin'deki uzun resmi tatil döneminin seyahat talebini artırdığını belirterek, vize kolaylıklarının Türkiye'ye ilgiyi güçlendirdiğini aktardı.

Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliklerinin Çinli turistlerin ilgisini çektiğini vurgulayan Julia Zeng, şunları kaydetti:

"Türkiye'de altı yıldır yaşıyorum ve ülkenin zenginliklerini çok iyi biliyorum. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında büyük ve etkileyici bir kültürel çeşitlilik var. Misafirlerimiz bu zenginlikten çok etkilendi. Türkiye turizmi açısından yeni bir dönemin başladığına inanıyorum. İki ülke halkı arasındaki bağların turizm yoluyla daha da güçlenmesini temenni ediyorum."

Kafilede yer alan turistlerden Leon Koh da Türkiye'deki tarihi alanları ve konaklama kalitesini çok beğendiğini ifade ederek, "İnsanlar çok sıcakkanlı, manzaralar harika. Tesisler ve oteller oldukça iyi durumda. Türkiye'yi ziyaret etmek için sonbahar ayları hava koşulları açısından oldukça ideal. Arkadaşlarıma da buraya gelmelerini tavsiye edeceğim." dedi.