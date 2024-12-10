Çin İhracatı Trump Etkisiyle Yavaşladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin İhracatı Trump Etkisiyle Yavaşladı

Çin'de kasımda ihracat artışı, Trump'ın gümrük tarifeleri beklentisiyle azaldı.

10.12.2024 10:16
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Çin'de ihracattaki artış, kasımda, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve geldiğinde gümrük tarifelerini artıracağı beklentisiyle yavaşladı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, kasımda ihracat yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 312,31 milyar dolara çıkarken ekimdeki yüzde 12,7'lik artışın gerisinde kaldı.

Ülkenin ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 12,7 artarken son 27 ayın en yüksek artış oranına ulaşmıştı. Analistlere göre artışta Çin'deki ihracatçıların, ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanacağı ve onun başkanlığında gümrük tarifelerinin artacağı beklentisiyle büyük miktarda ön sevkiyat yapması etkili olmuştu.

Kasımda ise Trump'ın seçilmesinin ardından ihracat artış hızının yavaşladığı gözlendi. Trump, seçim kampanyasında Çin'den ihraç edilen ürünlerin gümrük tarifelerini yüzde 60'a kadar yükseltebileceğini ifade etmişti.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'in dış satımı 2024'ün ilk 2 ayında yüzde 7,1 arttıktan sonra martta yüzde 7,5 azalmış, ardından nisanda yüzde 1,5, mayısta yüzde 7,6, haziranda yüzde 8,6, temmuzda yüzde 7, ağustosta yüzde 8,7, eylülde yüzde 2,4 ve ekimde yüzde 12,7 yükselmişti.

Bu dönemde Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 8, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 7,24 ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine yüzde 14,9 artarken Rusya'ya yüzde 2,54 azaldı.

İthalat azaldı

Öte yandan Çin'in ithalatı, kasımda yıllık bazda yüzde 3,9 azalarak 214,87 milyar dolar oldu. İthalattaki azalma ekimdeki yüzde 2,3'lük düşüşten daha sert oldu.

Ülkenin dış ticaret fazlası 97,44 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler Çin'de iç talebin ve tüketici güveninin zayıflığının ithalatta durgunluğu getirdiğine dikkati çekti.

İlk 2 ayda yıllık yüzde 3,5 artış gösteren ithalat, martta yüzde 1,9 gerilemiş, nisanda yüzde 8,4, mayısta ise yüzde 1,8 artmış, haziranda yüzde 2,3 azaldıktan sonra temmuzda yüzde 7,2 artmıştı. İthalat, ağustosta yüzde 0,5 ve eylülde yüzde 0,3 artışlarla durgun seyretmiş, ekimde ise yüzde 2,3 düşüş göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin İhracatı Trump Etkisiyle Yavaşladı - Son Dakika

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