Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Elektrik Tüketimi Yüzde 6,1 Artış Gösterdi

17.03.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın Ocak-Şubat döneminde Çin'de elektrik tüketimi yıllık yüzde 6,1 artarak 1,65 trilyon kWh oldu.

Çin'de elektrik tüketimi, yılın 2 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artış kaydetti.

Çin Ulusal Enerji İdaresinin verilerine göre, Ocak-Şubat 2026 döneminde elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 6,1 artarak 1,65 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yıllık yüzde 7,4 artışla 22,3 milyar kilovatsaate, imalat sanayisini içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,3 artışla 1,03 trilyon kilovatsaate, ticaret, ulaştırma, gayrimenkul, finans ve hizmetleri kapsayan üçüncül iş kollarında ise yüzde 8,3 artışla 323,1 milyar kilovatsaate çıktı.

Hanehalkı elektrik tüketimi de aynı dönemde yüzde 2,7 artışla 281,3 milyar kilovatsaat olarak kaydedildi.

Ülkedeki elektrik tüketimi, 2025'te 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşarak, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aşmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:31:03. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.