Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli 'cam elyafı takviye malzemeleri' ithalatında dampinge karşı önlemlerin devam etmesine verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çin menşeli 'cam elyafı takviye malzemeleri' ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu tespitler değerlendirilerek, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi. Buna göre; gümrük idareleri, Çin menşeli cam liflerinin uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, diğer iplikler, şeritler, mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları, kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları ve diğerlerinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında CIF bedelinin yüzde 24,5'i ve dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç, taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç) ve cam liflerden keçelerin ithalatında yüzde 35,75'i oranında dampinge karşı kesin önlem tutarını tahsil edecek.