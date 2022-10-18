Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek

18.10.2022 08:38
Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli 'cam elyafı takviye malzemeleri' ithalatında dampinge karşı önlemlerin devam etmesine verdi.

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli 'cam elyafı takviye malzemeleri' ithalatında dampinge karşı önlemlerin devam etmesine verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çin menşeli 'cam elyafı takviye malzemeleri' ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu tespitler değerlendirilerek, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi. Buna göre; gümrük idareleri, Çin menşeli cam liflerinin uzunluğu 50 milimetreyi geçmeyen kırpılmış iplikler, fitiller, diğer iplikler, şeritler, mekanik olarak bağlanmış takviye tabakaları, kimyasal olarak bağlanmış takviye tabakaları ve diğerlerinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında CIF bedelinin yüzde 24,5'i ve dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç, taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç) ve cam liflerden keçelerin ithalatında yüzde 35,75'i oranında dampinge karşı kesin önlem tutarını tahsil edecek.

YORUMLAR
500
Wang Yang, Her Bakımdan Modern Sosyalist Bir Ülke İnşa Etmek İçin Birlik İçinde Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı Wang Yang, Her Bakımdan Modern Sosyalist Bir Ülke İnşa Etmek İçin Birlik İçinde Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı Çin, kömür üretimini 2025'e kadar artırmayı planlıyor Çin, kömür üretimini 2025'e kadar artırmayı planlıyor Zhao Leji, Parti Kongresinde Yapılan Stratejik Düzenlemelerin Uygulanması İçin Güç Birleştirme Çağrısı Yaptı Zhao Leji, Parti Kongresinde Yapılan Stratejik Düzenlemelerin Uygulanması İçin Güç Birleştirme Çağrısı Yaptı
Kaynak: ANKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:09 Paris'te sahne alan ünlü şarkıcı binlerce kişinin önünde hayatını kaybetti
11:53 TBMM kürsüsünde telefon kıran CHP'li vekile MHP lideri Bahçeli'den tepki: Kalaşnikoftan ne farkı vardır?
11:39 Yeğeninin tanıdığı bir gençle evlenmesini isteyen amca çıkan kavgada can verdi
11:35 Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu
11:35 Çocuklarının doğum gününde çok masraf yaptığı için eleştirilen Ebru Şancı: Doğum günleri bende bir travma
11:12 Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten ayrılan Arif Verimli'den dikkat çeken itiraf
11:04 Altının gramı 990 lira seviyesinden satılıyor
11:02 Sütyenli pozunu paylaşan Petek Dinçöz'e beğeni yağdı
10:55 Sahte kimlikle Kazakistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı! Demirtaş'ın abisinden eğitim aldığı ortaya çıktı
11:03 Kapadokya'da balon kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 12:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Menşeli Cam Elyafı Takviye Malzemelerinde Dampinge Karşı Önlemler Sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement