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Çin, nadir metallerin işlenmesine yönelik teknolojilerin ihracatına yasak getirdi - Son Dakika
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Çin, nadir metallerin işlenmesine yönelik teknolojilerin ihracatına yasak getirdi

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir metallerden mıknatıs üretilmesini sağlayan teknolojilerin ihracatını yasakladı. Bu adım, ABD'nin çip teknolojilerinde uyguladığı ihracat kontrollerine karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor. Çin, nadir metallerin yaklaşık yüzde 70'ini üretiyor ve küresel işleme kapasitesinin yüzde 85'ine sahip konumda bulunuyor.

Çin, nadir metallerin işlenmesine yönelik teknolojilerin ihracatına yasak getirdi
23.12.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:02
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Çin, elektrikli otomobillerden savunma sanayisine kadar çok sayıda endüstride kullanılan nadir metallerin işlenmesine yönelik bazı teknolojilerin ihracatına yasak getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir metallerden mıknatıs üretilmesini sağlayan teknolojileri, "İhracatı Yasaklanan ve Kısıtlanan Teknolojiler Katoloğu"na dahil etti.

Nadir metallerden üretilen mıknatıslar, elektrikli araçlarda ve rüzgar türbinleri gibi gücü harekete dönüştüren parçaların yapımında kullanılıyor.

Çin'in adımı, ABD'nin çip teknolojilerinde uyguladığı ihracat kontrolleri ve yatırım kısıtlamalarına karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Nadir metallerinin yaklaşık yüzde 70'ini üreten Çin, küresel işleme kapasitesinin yüzde 85'ine sahip konumda bulunuyor.

Pekin yönetimi, çip yapımında kullanılan galyum ve germanyumun ihracatını 1 Ağustos'tan itibaren kısıtlama kararı almıştı.

Öte yandan, elektrikli araç bataryalarında kullanılan grafit ve türev ürünlerinin ihracatı da 1 Aralık'tan itibaren izne tabi kılınmıştı.

Kaynak: AA
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