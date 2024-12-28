Çin Sitrik Asit İthalatına Damping Önlemi

Ekonomi

Çin menşeli "sitrik asit" ithalatına yönelik damping önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Çin menşeli "sitrik asit" ürününe yönelik başlatılan damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucunda, ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Buna göre, ürünün Türkiye'ye ithalatında CIF bedelinin yüzde 29,1 ila 63,9'u oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, Bakanlığın bir başka tebliğiyle de sitrik asit ithalatında uygulanan gözetim uygulamasına ilişkin esaslar yeniden düzenlendi. Düzenlemeye göre, sitrik asit ithalatında kilogram başına 1,5 dolar gözetim uygulanacak.