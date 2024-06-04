Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'nda Ticaret İlişkileri Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'nda Ticaret İlişkileri Masaya Yatırıldı

Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'nda, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için dijital ekonomi, yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm gibi alanlarda işbirliği potansiyeli vurgulandı. Konferansa Çin ve Türkiye'den yetkililer ve iş insanları katıldı. Konferansta ayrıca çeşitli projeler için imza töreni düzenlendi.

04.06.2024 10:34
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Çin (Sichuan)- Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'nda Türkiye ile Çin arasındaki ticareti artırmaya yönelik konular masaya yatırıldı.

Çin (Sichuan) - Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı İstanbul'da gerçekleşti. Konferansta iki ülkenin ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik konular ele alındı. İki ülke arasında dijital ekonomi, yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, yüksek teknoloji gibi alanlarda işbirliği potansiyelinin olduğu vurgulandı. Konferans Çin Komünist Partisi Sichuan Eyaleti Komitesi Başkanı WANG Xiaohui, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin, İBB Başkanı Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan, Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, STK temsilcileri ve iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.

"Çin, küresel ekonominin gelişmesine fırsat sunuyor"

Konferansta konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin iki ülkenin işbirliği potansiyelinin daha iyi seviyelere gelebileceğini vurguladı. Shaobin, "Dijital ekonomi, yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, yüksek teknoloji alanlarında işbirliğimizi güçlendirebiliriz. Çin, küresel ekonominin gelişmesine fırsat sunuyor. Çin'de üretim kapasitesinin fazla olduğu söyleniyor. Çin ileri üretim gücünü temsil ediyor. Küresel arza zenginlikler getiriyor. Kapasite fazlası sorunumuz olmuyor" dedi.

Sichuan Eyaleti ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin güçlenebileceğini söyleyen Shaobin, "İki ülke arasında yerel yönetimler kültürel işbirliklerinin önemli bir parçasıdır. Türkiye ile Sichuan Eyaleti arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Bugün Sichuan Çin'in batısında yer alıyor. Sichuan Çin'in dışarıya açılan önemli bir bölgesi. İşbirliği yapacağımız potansiyel alanlar var. Sichuan Eyaleti ile Türkiye arasındaki işbirliği daha da gelişecektir" ifadelerini kullandı.

"Çin firmalarını ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz"

Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu ise "Çin firmalarını ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Elektrikli otomobil, batarya, yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm alanlarında işbirliğimizi geliştirebiliriz. Dijital dönüşüm konusunda da Çin firmalarıyla işbirliği yapabiliriz. Türkiye Çin arasındaki ilişkiler son yıllarda gelişmiştir. Sadece ticaret ve yatırım açısından değil tarihi ve kültürel olarak da gelişmiştir. Her iki ülkenin başta Afrika bölgesinde üçüncü bölgelerde ciddi yatırımları var. Toplantımızın verimli sonuçlar getirmesini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konferansta konuşmaların ardından; geleneksel tıp, fotovoltaik ürünlerin ihracatı, sınır ötesi e-ticaret ithalatı ve ihracatı, tekstil ihracatı, sınır ötesi işlem uzlaşması, aydınlatma projesi, immünoglobulin ihracatı, hava yolları arasında stratejik işbirliği, glifosat tedariki ve potasyum dihidrojen fosfat ihracatı alanlarında gerçekleştirilecek projeler için imza töreni düzenlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çin (Sichuan)-Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı'nda Ticaret İlişkileri Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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