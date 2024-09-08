Çin, Yabancı Yatırımlara Kapı Açıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çin, Yabancı Yatırımlara Kapı Açıyor

Çin, yabancı yatırımcıların belirli şehirlerde hastane işletmesine ve biyoteknoloji alanında faaliyet yürütmesine izin vereceğini duyurdu. Ayrıca, imalat sektöründeki kısıtlamalar kaldırıldı ve negatif liste güncellendi.

08.09.2024 20:46
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Çin, yabancı yatırımcıların belirli şehirlerde hastane işletmesine ve biyoteknoloji alanında faaliyet yürütmesine izin vereceğini bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, yabancı yatırımcılar, Pekin, Tiencin, Şanghay, Nancing, Sucou, Fucou, Guangcou, Şıncın şehirleri ile Haynan eyaletinde hastane işletmelerine izin verilecek.

Yabancı yatırımcılar, ayrıca, Pekin ve Şangay şehirleri ile Guangdong ve Haynan eyaletlerinde biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösterebilecek, insan kök hücresi ve gen teşhis teknolojilerinde araştırma ve uygulama yapabilecek, ulusal düzeyde geçerli seri üretim ve pazar lisanslarına başvurabilecek.

İmalat sektöründeki tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Öte yandan, Çin Ticaret Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yabancı sermaye yatırımlarının yasaklandığı sektörleri içeren "negatif liste"nin güncellenmiş halini yayımladı.

En son 2021 yılında güncellenen negatif listenin yeni halinde imalat alanındaki tüm sektörlerde yabancı yatırıma yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Yeni listede kısıtlama uygulanan sektör sayısı 31'den 29'a düşürüldü.

İmalat sektörü dışında, Pekin, Şanghay, Şıncın ve Haynan'daki serbest ticaret pilot bölgelerinde bulut bilişim, internet veri merkezleri, içerik iletim ağları ve internet servis sağlayıcıları gibi katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde yabancı sermaye kısıtlamaları kaldırıldı.

Yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Hükümetin imalatın yanında sağlık, biyoteknoloji ve veri hizmetleri gibi sektörleri dışa açma adımı, doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşe karşı yatırımcı güvenini yeniden kazanmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 sonrasında kırılganlığın sürdüğü Çin ekonomisinde, ABD'nin bazı sektörlerdeki yatırım kısıtlamaları ve Avrupa ülkelerinin ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri giderme yaklaşımı nedeniyle yabancı yatırımlar ivme kaybediyor.

Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 2023'te yaşanan düşüş, 2024'ün 7 ayında da sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımlar, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 539,5 milyar yuan (76,1 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Yatırımlar, 7 ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 30 azaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çin, Yabancı Yatırımlara Kapı Açıyor - Son Dakika

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